Valentin (L'amour est dans le pré 2021) : Coup de coeur confirmé pour Charley, Natacha en larmes

Le producteur de fleurs comestibles de 28 ans, qui vient de Bretagne, était stressé. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 4 octobre, Valentin allait accueillir ses prétendantes Charley (29 ans, dentiste), l'un de ses coups de coeurs, et Natacha (une pâtissière) dans un gîte qu'il avait loué. Une épreuve pour cet homme timide qui n'a pas été dans la séduction depuis dix ans.

Natacha était la première à faire son arrivée. Et Valentin s'est fait attendre. Il a pris le temps de prendre soin de son exploitation et de passer tranquillement chez le fleuriste avant de la rejoindre. Fort heureusement, il s'est excusé en arrivant et lui a offert son beau bouquet. "Je suis très souvent en retard", a-t-il précisé avant une petite visite de la ville. Charley est ensuite arrivée et il n'avait plus les mots tant il était sous le charme.

Une fois sur l'exploitation, Charley a fait un petit tour de tracteur avec Valentin. Mais, "plus timide et réservée", Natacha a prévenu l'agriculteur qu'elle préférait attendre deux ou trois jours avant de le faire, auquel cas elle serait gênée par tant de proximité aussi rapidement. "Je comprends, il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas évident. Je comprends tout de suite que Charley est plus à l'aise et l'autre plus dans la timidité. C'est le premier jour, on va voir comment ça se passe. Mais personnellement, le côté timide me fait un peu peur", a confié Valentin.

Le soir venu, le trio a partagé un bon dîner. Natacha en a profité pour essayer de s'imposer un peu plus. Mais difficile pour cette grande timide de prendre confiance en elle. Elle a donc eu bien du mal à retenir ses larmes une fois seule. De son côté, Valentin ne jurait pour l'heure que par Charley.