Hervé (L'amour est dans le pré) se filme en utilisant l'étonnant "jouet" offert par Stéphanie

En commentaires, les internautes n'ont pas hésité à faire remarquer le côté légèrement vexant de ce cadeau. "Pas mal comme cadeau... Cela change du diamant", "Je le prendrai mal si je recevais ce genre de cadeau", "Et rien d'autre ? Drôle de cadeau le pauvre", "Ça c'est un cadeau romantique, dents blanches haleine fraiche", "Sympa le cadeau... Au bout de 10 ans pourquoi pas et encore, au début ça craint...", "Toujours classe et romantique. Offrir à Stéphanie un épilateur pour son anniversaire. Ce sera aussi romantique" ont ainsi écrit certains abonnés du couple.

Très heureux depuis qu'il est en couple avec l'aide-soignante, Hervé n'avait jamais eu de relation sentimentale avant sa participation dans l'émission L'amour est dans le pré. "Aujourd'hui, ça ne me fait pas peur, et plus peur. J'ai grandi, j'ai évolué, donc je me sens aujourd'hui capable d'entamer une aventure amoureuse. Et de passer le pas", expliquait l'éleveur de vaches laitières dans son portrait sur M6. Après avoir invité deux prétendantes à la ferme, Hervé le Picard avait finalement choisi Stéphanie, avec laquelle il coule désormais des jours heureux.