L'amour est dans le pré : Hervé et Stéphanie se dévoilent "sans tabous"

Candidat emblématique de la seizième saison de L'amour est dans le pré sur M6, Hervé a visiblement marqué les téléspectateurs par son charisme, son histoire mais également par ses histoires de galipettes. En effet, récemment face aux caméras de l'émission, l'éleveur de vache s'était confié, en toute transparence, sur sa toute première nuit d'amour. Un moment marquant pour l'agriculteur sur lequel il est revenu auprès de nos confrères de Télé Star.

Durant son entrevue, l'agriculteur de 43 ans et sa belle prétendante Stéphanie ont un peu plus détaillé leur fameuse nuit d'amour, faite durant l'émission. "Ce sont des sujets dont la plupart des gens n'osent pas parler. Nous, on est ouverts à tout, sans tabous !", a d'abord indiqué Hervé, avant de poursuivre au sujet de son idylle, non sans humour : "Notre entente est beaucoup basée sur l'humour, et on aime bien casser un moment romantique par une taquinerie. Quand je lui dis qu'elle ronfle ou qu'elle dégaze la nuit, ça n'est pas méchant. Et puis, c'est la vérité !". Ce à quoi l'aide-soignante de 40 ans a ajouté d'autres détails : "Je me disais que ça ne serait peut-être pas facile pour lui. Mais on en avait parlé, je lui avais dit : 'on ne le fera que quand tu seras prêt.' Quand il m'a dit qu'il était prêt, on y est allés. Et il m'a prouvé qu'il n'avait pas menti !"

Pourtant, lors du bilan face à Karine Le Marchand , l'ancienne rivale de Vanessa avait précédemment partagé ses doutes au sujet des performances intimes de son compagnon. "Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense on va dire. Je me suis dit : 'Si c'est comme ça à chaque fois, je vais être usée' Au final non", avait indiqué Stéphanie à l'animatrice. Une inquiétude vite balayée à en croire ses propos...

L'interview d'Hervé et Stéphanie est à découvrir en intégralité dans le magazine "Télé Star", disponible en kiosque dès lundi 22 novembre 2021.