Hervé (L'amour est dans le pré), des tensions entre Vanessa et Stéphanie : révélations sur des scènes en off

Après les speed-datings, Hervé a choisi d'inviter Vanessa chez lui (aide à domicile de 32 ans) et Stéphanie (aide-soignante de 39 ans) pour un séjour de quelques jours. Un séjour qui s'est révélé haut en couleur pour l'éleveur de vaches laitières de L'amour est dans le pré. Et pour cause, désireuses d'obtenir coûte-que-coûte ses faveurs, les deux prétendantes n'ont pas hésité à se chamailler et à faire preuve d'une grande compétitivité. Une ambiance à laquelle n'a pas pu échapper Hervé.

"Difficile de faire autrement : ça n'a pas pris dix minutes avant que Vanessa passe à l'attaque. Après, j'ai compté les points !", a-t-il confié dans les pages du nouveau numéro de Télé Star. Compter les points oui mais en revanche, pas question pour lui d'intervenir, d'autant que d'après l'agriculteur de 43 ans, la situation était pire que ce que les téléspectateurs ont eu l'occasion de voir. "J'ai été surpris et cette concurrence leur a permis de se dévoiler plus vite. D'un côté, Vanessa avait du caractère. De l'autre, Stéphanie, mon coup de coeur du speed-dating, prenait sur elle mais je sentais que ça bouillonnait. Et encore, ce que vous avez vu n'est rien comparé à la réalité !", a-t-il fait savoir.

Après avoir eu le temps de bien évaluer les personnalités de chacune, Hervé a fini par faire son choix dans l'épisode diffusé le 18 octobre 2021. Et c'est Stéphanie qui est l'heureuse élue et avec qui il souhaite entamer une relation sérieuse. "Avec Stéphanie, il nous suffit de se prendre la main pour se passer de mots. Mon coup de coeur s'est confirmé bien plus vite que prévu", a-t-il reconnu. Tellement vite qu'il a tardé à éconduire son autre prétendante Vanessa, ce qu'elle n'a que très peu apprécié. "Je lui en veux un petit peu parce que je n'étais pas à l'aise au déjeuner et l'après-midi à la sortie. Il aurait dû me dire les choses ce matin", a-t-elle regretté avant de partir.