Hervé (L'amour est dans le pré 2021) : Guerre ouverte entre Stéphanie et Vanessa

Hervé était aux anges. Ses deux prétendantes Vanessa (aide à domicile) et Stéphanie (aide-soignante de 39 ans) étaient chez lui. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 4 octobre 2021, le joyeux trio a rejoint Bernadette, la maman de l'agriculteur, pour la traite des vaches.

Fille d'agriculteur, Stéphanie connaissait cet univers, alors que sa rivale découvrait tout. Si la mère avait une préférence pour la première, le coeur d'Hervé penchait un peu plus vers Vanessa, plus entreprenante que sa concurrente. Sans surprise, Stéphanie s'est vite imposée. "Il y a eu un petit contact. Il m'a touchée la main. Je suis contente", a-t-elle lancé. Mais la suite des événements a conforté Hervé dans son idée.

Au moment du repas, Stéphanie s'est montrée quelque peu directive. Et elle a mis en avant certains ingrédients qu'elle n'aimait pas. "Elle est chiante", a plaisanté Vanessa. Si Hervé n'a rien dit, il n'en pensait pas moins. "Vanessa est un peu plus rigolote et décontractée. Stéphanie est plus renfermée. 'Non je ne fais pas ça, je ne mange pas comme ça.' Elle ne rigole pas. Il faut penser au futur et à la vie quotidienne. Je cherche une femme rigolote et entreprenante. Avec Vanessa ça passe bien", a-t-il expliqué face caméra. Tout naturellement, il a donc choisi Vanessa pour aller traire les vaches le lendemain matin, de quoi blesser Stéphanie. Mais elle a également pris conscience qu'elle devait plus s'ouvrir.

Chose promise chose due le lendemain, Vanessa a pu passer un moment privilégié avec Hervé. Entre les petits sous-entendus coquins, les rires et les regards complices, ils étaient aux anges. Afin d'être équitable, l'agriculteur a ensuite passé un moment avec Stéphanie. Elle a osé lui prendre la main, de quoi le bouleverser, et lui a demandé s'il avait une préférence. Hervé lui a assuré que c'était encore trop tôt. Ils ont ensuite parlé d'amour et Vanessa n'a pas hésité à tacler sa concurrente qui était notamment selon elle "un peu sèche". Une fois de plus, l'éleveur de vaches laitières était perdu.