L'amour est dans le pré : Maladie, triste absence... un couple enchaîne les galères

Si le candidat de L'amour est dans le pré 2008 (M6) Julien et son épouse Floriane pensaient être débarrassés de la Covid-19 chez eux, il n'en est malheureusement rien. Après Diego (16 ans, que l'assistante maternelle a eu d'une précédente union), c'est au tour d'un autre enfant de la famille d'être touché par le virus.

Ce vendredi 11 mars 2022, Floriane a en effet révélé que Lina (8 ans, fruit de son union avec Julien) avait été testée positive à la Covid-19. La mère de famille n'a pas précisé quels étaient ses symptômes. Ce qui est certain, c'est qu'elle garde son masque quand elle est en interaction avec son fils Axel (10 ans) car ce week-end, il doit partir au ski avec son école. "Beaucoup de questions sur mon travail. Non, je n'accueille pas d'enfants. A J5 (lundi), Lina doit se faire tester à nouveau. Et si elle est négative et moi aussi, c'est bon, je pourrais accueillir. Sinon pas d'accueil jusqu'à jeudi", a poursuivi Floriane.

La jeune femme, était en plus séparée de son fils aîné Diego qui fête ses 17 ans aujourd'hui. En légende d'un montage photo sur lequel on peut la voir avec le garçon lorsqu'il était bébé puis plus grand, on peut lire : "Joyeux anniversaire mon grand. Trop triste de ne pas te voir aujourd'hui. Vivement dimanche ! Trop dur de ne pas vous avoir le jour de votre anniversaire."

Floriane est ensuite apparue en vidéo pour signifier que son "moral était bof bof". "En flippe pour Axel, je n'ai pas mon fils le jour de son anniversaire, Lina a le covid. En plus de tout ça je mets les parents dans la panade. bref.. On va rester positif", a-t-elle conclu.

Le 28 février dernier, c'est Diego qui était positif à la Covid-19. "Il va vivre sa meilleure vie, il est isolé dans sa chambre avec sa PlayStation, son ordi, des gâteaux apéro, des bonbons. Il a ses toilettes à lui. Parce qu'on a la chance d'avoir deux toilettes. (...) Il prendra sa douche en dernier et on désinfectera tout. Et pour sortir, on a une maison plain-pied donc je lui ai dit que pour une fois, il avait le droit de faire le mur, de passer par la fenêtre. Donc voilà, on ne se côtoie pas", révélait-elle notamment.