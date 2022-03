L'amour est dans le pré : La Covid-19 s'invite chez des anciens candidats, la mère de famille soucieuse

La Covid-19 n'a pas encore fini de faire rage. Et le 28 février 2022, il s'est invité chez un ancien candidat de L'amour est dans le pré (M6) comme l'a confié sa femme en story Instagram mardi 1er mars.

L'isolement et les grosses précautions sont de mise chez Julien, révélé dans L'amour est dans le pré 2008, et son épouse Floriane. Hier, cette dernière a révélé qu'ils avaient eu "un petit invité surprise" en début de semaine : "Monsieur Coco". "Diego est positif au Covid. Il va vivre sa meilleure vie, il est isolé dans sa chambre avec sa PlayStation, son ordi, des gâteaux apéro, des bonbons", a tout d'abord confié la mère de famille. Le jeune garçon âgé de 16 ans (né d'une précédente union) sort donc principalement pour aller aux toilettes ou prendre sa douche. "Il a ses toilettes à lui. Parce qu'on a la chance d'avoir deux toilettes. (...) Il prendra sa douche en dernier et on désinfectera tout. Et pour sortir, on a une maison plain-pied donc je lui ai dit que pour une fois, il avait le droit de faire le mur, de passer par la fenêtre. Donc voilà, on ne se côtoie pas", a-t-elle poursuivi.

La question est désormais de savoir si le virus va s'étendre à Julien, Floriane, Lina, Axel (8 et 10 ans, fruit de l'union des tourtereaux) et Méline (née de sa précédente union il y a quinze ans). Une source d'inquiétude pour la maman, notamment parce qu'ils avaient des projets dans les jours à venir. "Nous en l'occurrence, on a peur pour ce week-end, pour le salon de l'agriculture. On va se tester jusqu'au dernier moment. Et Axel a le ski le 12 mars, donc on va le tester aussi et on espère qu'on puisse y aller quand même", a-t-elle précisé.

Si Floriane prend autant de précaution, c'est parce que lundi, elle s'est retrouvée en voiture avec son aîné. "Et il était avec tous les petits. On a tous mangé ensemble et tout", a-t-elle conclu. Espérons donc pour la jolie famille que le coronavirus ne touchera pas d'autres membres.

L'année ne commence pas de la plus belle des façons pour Diego qui s'était offert une belle frayeur le 26 janvier dernier. Il a été victime d'un accident de scooter et n'a pu compter que sur lui-même pour se sortir de cette situation. "Mon fils a eu un accident hier avec sa 50 et personne ne s'est arrêté sur la route. Il a glissé sur 5 mètres. C'est normal quoi...", s'était agacée Floriane. Fort heureusement, il s'en est seulement sorti avec des bleus.