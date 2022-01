L'amour est dans le pré : L'enfant d'un couple victime d'un accident, détails glaçants et grosse colère

Grosse frayeur mais aussi grosse colère pour l'épouse d'un ancien agriculteur de L'amour est dans le pré (2008). Ce mercredi 26 janvier 2022, Floriane a tenu à raconter la mésaventure de l'un de ses enfants, en story Instagram.

La femme de Julien voit rouge. Diego (16 ans, né d'une précédente relation) a été victime d'un accident de scooter hier. Et le jeune homme qui aura 17 ans en mars prochain n'a pu compter que sur lui-même pour se sortir de sa situation. "Petite colère du matin. Mon fils a eu un accident hier avec sa 50 et personne ne s'est arrêté sur la route. Il a glissé sur 5 mètres. C'est normal quoi...", a tout d'abord déploré Floriane. En légende de sa vidéo, elle a précisé que son fils avait le "pantalon moto déchiré" et que tout le monde le regardait.

"Il est en apprentissage et il revenait de chez son patron, c'était les heures de pointe sur un rond de point fréquenté. Beaucoup de personnes passaient. Même le mécano a dit qu'il l'avait vu remonter tant bien que mal en boitant, mais qu'il était pressé. Comme la moitié des personnes. La semaine dernière, Julien était pressé et il a pourtant été secourir une dame dans sa voiture. Maintenant, il faut trouver un scooter de remplacement. En tout cas, Diego a juste le genou abimé et des bleus.", a poursuivi celle qui est aussi la maman d'une fille prénommée Meline (15 as, née de sa précédente relation), de Lina et Axel (8 et 10 ans, fruit de son union avec Julien).

Quand elle a vu Diego arriver en boitant, Floriane lui a souhaité la bienvenue dans le monde des adultes. Désormais, elle a hâte qu'il passe son permis et qu'il ait une voiture, même si ce moyen de transport l'effraie également. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

Pour rappel, lors du tournage de L'amour est dans le pré, Julien avait invité Leïla et Nathalie chez lui. Le feeling était bien passé avec cette dernière mais, leur idylle n'avait pas duré. Après ça, il avait rencontré Floriane avec qui tout est allé très vite. Ils se sont mariés et ont eu leurs deux enfants. Ils ne se sont pas quittés depuis que leurs regards se sont croisés.