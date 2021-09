Julien et Floriane (L'amour est dans le pré) : Leur fils aux urgences, le couple très inquiet...

Floriane, l'épouse de Julien de L'amour est dans le pré 2008, est très inquiète. Le 15 septembre 2021, elle a expliqué que son fils Axel (8 ans) avait dû se rendre aux urgences et a dévoilé pour quelle raison.

Il y a un mois, le petit garçon a avalé une bille aimantée provenant de l'un de ses jeux de construction Géomag. Si les médecins n'étaient pas inquiets à l'époque, la situation est devenue plus urgence comme l'a révélé Floriane en story Instagram. "Axel a eu rendez-vous aux urgences à Nantes car ça fait un mois qu'il a sa bille en métal dans le ventre et en effet, elle est toujours là. Du coup, il est rempli d'excréments jusqu'à derrière les poumons et risque une occlusion intestinale. Il a revu un médecin aux urgences et verdict : lavement à la maison en urgence", a-t-elle écrit.

Celle qui est aussi l'heureuse maman de Lina (6 ans, fruit de son union avec Julien) et de deux autres enfants (nés d'une précédente union) a ensuite partagé les photos des radios de son fils. On peut clairement y voir une bille. Et elle a précisé que les tâches noires représentaient les excréments. "Ce matin dur dur. Très inquiète. Je le garde avec moi aujourd'hui et demain pas de sortie. Je préfère l'avoir avec moi ici s'il souffre ou se vide", a-t-elle confié le lendemain.

Nul doute que Florian peut compter sur le soutien de ses abonnés, mais surtout sur celui de son époux Julien. Le couple s'est rencontré après que le candidat de L'amour est dans le pré a rompu avec son ex-prétendante Nathalie. Et tout est allé très vite. Le couple s'est rapidement marié et ils ont eu leurs deux merveilleux enfants.