L'amour est dans le pré : Un candidat fond en larmes et demande à interrompre le tournage !

La solitude peut parfois peser très lourd sur une vie... Célibataire depuis deux ans, Julien a dû faire face à une rupture soudaine et douloureuse. Dévasté de ne pouvoir partager son quotidien avec l'être aimé, il demande aujourd'hui de l'aide à Karine Le Marchand, huit ans après avoir tenté sa chance en tant que prétendant. Dans un extrait vidéo de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré révélé par Télé Loisirs, l'agriculteur évoque sa vie sentimentale avec beaucoup d'émotions...

Entre tristesse, peur et désillusion, Julien ne sait plus quoi faire pour retrouver la joie de vivre. À 42 ans, il se retrouve seul au sein de l'exploitation qu'il a longtemps partagée avec son ex compagnon. "Quand j'ai rencontré mon ex copain, ses parents ont lâché la ferme. Ils sont partis en retraite donc on s'est tous les deux installés dans la ferme. On avait 50/50 au niveau des parts sociales. (...) Mais il y a deux ans il m'a dit 'Julien je veux arrêter la ferme'", explique-t-il à l'animatrice. Quitté dans la foulée, Julien s'est accroché à son activité agricole au point de se retrouver aujourd'hui très esseulé... Visiblement dévasté, l'agriculteur ne peut s'empêcher de fondre en larmes en évoquant sa triste situation amoureuse.

J'ai la trouille

Il faut dire qu'après un tel coup du sort et les années s'écoulant à vue d'oeil, il craint de ne jamais retrouver chaussure à son pied. "J'ai 42 piges et je suis tout seul au milieu... Super... Ça me touche parce que j'ai la trouille de finir tout seul. Je voudrais juste quelqu'un qui s'intéresse à ce que je suis. Je voudrais qu'on s'intéresse pour moi, pour ce que je suis, pas pour ce que je parais", a-t-il bredouillé avec peine, les larmes coulant sur ses joues.

Convaincu de ne pas être assez attirant, Julien a déploré un cruel manque de confiance. "Je n'ai pas confiance en moi parce que je pense qu'il y a beaucoup plus beau que moi, plus intéressant que moi. Ce qui me manque, c'est juste d'être important pour quelqu'un...", a-t-il conclu avec peine. Des mots difficiles et lourds de sens qui ont mis l'agriculteur face à une triste réalité et qui l'ont poussé à interrompre le tournage...