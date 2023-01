L'amour est dans le pré 2023 : Des agriculteurs très séduisants, un candidat de retour... photos et 1res infos

Chaque année, L'amour est dans le pré est une émission suivie par des millions de Français. Face à autant de succès, M6 a évidemment reconduit le programme pour une 18ème saison. Un peu plus de deux mois seulement après la fin de la dernière saison, l'émission culte de dating champêtre s'apprête déjà à faire son grand retour ! Et cette année, ce seront pas moins de 14 candidats, âgés de âgés de 26 à 60 ans et vivant aux quatre coins de la France, qui tenteront de trouver l'amour grâce à l'émission.

Les lundis 30 janvier et 6 février 2023, les téléspectateurs pourront découvrir les traditionnels portraits des agriculteurs et, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle promotion est très variée. Du côté des filles, on retrouve Perrine, la benjamine de la saison. Elle est hélicicultrice (éleveuse d'escargots) et vit en Bourgogne-France-Comté. Christine, âgée de 60 ans, est éleveuse canin en Nouvelle-Aquitaine, tout près d'Anaïs (35 ans) qui est quant à elle éleveuse de chèvres dans la même région.

Des candidats au grand coeur

Du côté des hommes, plus nombreux comme à chaque saison, les téléspectateurs pourront découvrir Roméo (46 ans, producteur de fourrage, et le beau Clément (26 ans) éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes. Il tentera de trouver l'amour tout comme Baptiste (30 ans) éleveur de brebis en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Stéphane (49 ans), directeur d'un parc animalier dans la même région. Karine Le Marchand ira également à la rencontre de Joris, jeune maraîcher de 34 ans et Olivier éleveur de vaches et moutons de 56 ans, tous deux situés en Nouvelle-Aquitaine.

Il y aura aussi Charles, éleveur de vaches allaitantes et céréalier dans les Pays de la Loire. Patrice, lui aussi éleveur de vaches allaitantes mais aussi polyculteur et situé en Normandie. Jean-Paul, âgé de 62 ans et céréalier en Île-de-France ainsi que David, 42 ans, éleveur de vaches en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, les fans du programme reconnaîtront peut-être Julien, éleveur de vaches laitières. Ce dernier avait déjà participé à l'émission en 2015 mais cette fois en tant que prétendant. Il était venu pour séduire Guillaume, le premier agriculteur gay de l'émission.

À noter que cette année encore, après chaque épisode, la chaîne diffusera L'amour vu du pré, court format dans lequel les anciens prétendants et candidats réagissent à la nouvelle saison. Selon les informations de Télé Loisirs, on pourra y retrouver Nathalie, prétendante malheureuse de Jean lors de la dernière saison.