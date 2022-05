L'amour est dans le pré : Un ex-candidat se lance en politique et fait face à de premiers déboires

En 2013, dans la saison 8 de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance du très attachant Philippe Riché. Après avoir partagé ses aventures de coeur, le viticulteur originaire de Charente-Maritime refait parler de lui ces derniers jours pour autre chose. Il a décidé de se lancer en politique. En effet, comme le révèlent nos confrères de Sud Ouest, il se présente aux élections législatives, dont le premier tour aura lieu le 12 juin prochain, et est candidat sur la troisième circonscription de Charente-Maritime (qui compte les communes de Saintes et Saint-Jean-d'Angély).

Malheureusement, la campagne de Philippe a très mal commencé. Et pour cause, l'agriculteur de 55 ans a déploré pas moins de trois erreurs non négligeables à son sujet. La première est qu'il a été appelé "Maurice" au lieu de "Philippe" par la préfecture. Ensuite, et c'est sans doute ce qui l'a le plus agacé, l'ex-candidat de M6 a été catalogué "souverainiste de droite", puis, après une première correction, "divers souverainiste". Un comble pour celui qui défend l'opposition. "J'ai toujours été de gauche, de l'autre côté ! Surtout, je suis indépendant", a-t-il tenu à faire savoir auprès de nos confrères. Il défend tout de même un parti, celui du Front citoyen. "Une chose est sûre. Je suis pour un changement radical de tout le système. Je suis contre la politique néolibérale, la BCE, l'Europe, pour la sortie de l'Otan", a-t-il confié. À noter que Philippe Riché n'en est pas à sa première élection. En 2017 déjà, il tentait sa chance aux législatives sous les couleurs du Parti de la démondialisation et obtenait 0,10% des votes.

Par ailleurs, aux dernières nouvelles, Philippe n'a toujours pas trouvé son âme soeur. Après une brève histoire d'amour en 2018 avec une jeune femme rencontrée lors d'un covoiturage, il retrouvait son statut de célibataire. Toutefois, l'année suivante lors d'une interview pour Télé Star, il assurait ne pas désespérer : "Elle doit bien exister quelque part !", s'exclamait-il en parlant de la femme de sa vie. C'est bien tout ce qu'on lui souhaite.