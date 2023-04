La saison des barbecues arrive à grand pas ! Découvrez vite ce produit en promotion !

Par Raphaelle Bougeret

La saison des barbecues est lancée !

L'hiver est enfin parti et laisse place à une saison avec plus de soleil et des températures plus douces ! C'est également la saison des barbecues et des apéros en terrasse, tout ce qu'on aime.

Vers une cuisson populaire et indémodable Les barbecues à charbon sont une méthode très populaire de cuisson, utilisée par de nombreuses personnes à travers le monde entier. Pour une fête de famille, un pique-nique dans un parc ou encore une soirée détente entre amis, chaque occasion est bonne pour organiser une soirée barbecue et passer une agréable soirée ! Choix de cuisine polyvalent et délicieux, le barbecue à charbon détient le principal avantage de donner énormément de goût aux aliments. Le charbon de bois crée une saveur fumée, difficile à reproduire avec d'autres méthodes de cuisson. Cette méthode est principalement utilisée pour des viandes, mais elle peut également donner du goût à des légumes grillés ou à des fruits de mer. Polyvalent, le barbecue à charbon peut être utilisé pour griller, fumer ou encore cuire lentement une grande variété d'aliments. Vous pouvez facilement contrôler la cuisson de vos mets en déplaçant les charbons situés en dessous de la plaque ! Vous obtiendrez donc des cuissons homogènes et réussies. De plus, le charbon étant généralement moins cher que le gaz, c'est une meilleure alternative aux barbecues électriques donc une méthode plus traditionnelle et plus économique.

Le barbecue à charbon Mike

Le barbecue à charbon Mike de Cookingbox Le barbecue à charbon Mike de Cookingbox vous accompagnera avec praticité et gourmandise durant vos douces soirées d'été ! Son design classique et élégant trouvera parfaitement sa place au sein de votre extérieur et lui donnera directement un côté accueillant et chaleureux. Votre appareil dispose de rangements et de roulettes afin d'optimiser sa facilité d'utilisation. Sa grande surface de cuisson de 71 x 35 cm vous permet de faire à manger pour une grande tablée sans avoir à attendre un temps infini entre chaque cuisson. Thermomètre intégré, poignées, tablettes en bois, cendrier amovible... Tout a été conçu pour vous faciliter la tâche et vous offrir le meilleur du barbecue qui comblera tous vos besoins. Caractéristiques : Marque : Cookingbox

Modèle Mike

Couleur : bois, noir

Forme : rectangulaire

Dimensions : 115 x 63 x 108 cm

Poids : 19,3kg

Type de plaques : 2 grilles acier chromé

Type de plaques : 2 grilles acier chromé

Nombre de convives : 10/12 personnes

