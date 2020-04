Laetitia Casta et ses débuts dans "Astérix et Obélix" : c'était "un non-choix"

Pour sa première expérience au cinéma, la jolie Normande aux yeux clairs a dû composer avec une star charismatique mais quelque peu rustre, en la personne de Gérard Depardieu : "Sur le premier Astérix, il y avait Laetitia Casta. C'était son premier film, elle était toute gentille, toute mignonne, s'était souvenu le réalisateur Jean-Christophe Colmar pour le magazine So Film, en 2014. Durant les essais, il y avait des plans avec elle et Gérard... A un moment, elle vient nous voir, elle nous dit : 'Putain, j'ai peur, il y a Gérard qui est rentré dans ma loge en slip, il a pété, il est reparti !' Elle était terrorisée."

Un premier tournage certainement riche en émotion pour Laeticia Casta, qui a ensuite pu véritablement se lancer en tant qu'actrice : "Le cinéma aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Des réalisateurs très intéressants sont venus à moi dès le départ, sauf qu'à l'époque, je n'en ai pas eu connaissance, avait-elle expliqué au magazine Numéro en 2012. Cela n'arrangeait personne. J'étais en plein boom, donc on ne m'en parlait pas. A 19 ans, j'ai finalement tourné dans Astérix et Obélix contre César. Un non-choix. Une expérience révélatrice. Puis, il y a eu le téléfilm La Bicyclette bleue [en 2000, NDLR]. Un vrai choix."