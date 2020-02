Laetitia Casta nue et sensuelle : les extraits très sexy de sa série "Une île"

Laetitia Casta continue de faire de bons choix dans sa carrière de comédienne. Après avoir crevé l'écran au cinéma au côté de son mari Louis Garrel dans le film L'homme fidèle ou un peu plus tard dans Le Milieu de l'horizon, elle a fait une rentrée fracassante au début de l'année 2020 sur Arte. En effet, Laetitia Casta a accepté de rejoindre la mini-série audacieuse Une île imaginée par Gaia Guasti et Aurélien Molas et diffusée entre le 9 et 16 janvier dernier. Elle y incarne une mystérieuse femme venue de la mer et bouscule ainsi les codes du mythe de la sirène croqueuse d'hommes.

Très fière de cette fiction, Laetitia Casta a décidé d'en partager quelques extraits sur son compte Instagram ce dimanche 23 février 2020. Un nouveau coup de promo pour la série qui vaut le détour puisque la maman de trois enfants a choisi de montrer des images où elle apparaît totalement nue. Sa silhouette impeccable a eu vite fait de régaler ses millions d'abonnés, lesquels se sont empressés de liker la vidéo et de commenter. "Toujours sublime", "So sexy", "Du talent, un corps de déesse, une beauté parfaite", "La perfection existe donc vraiment", "Mais quelle beauté surhumaine". Il est indéniable de dire qu'à 41 ans, Laetitia Casta n'a rien perdu de sa superbe.