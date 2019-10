Laetitia Casta : Louis Garrel, enfants, désir, féminité... Le top se met à nu

Aujourd'hui, la Corse en est revenue. Après sa majorité et trois ans dans le métier, elle a compris que ce n'était pas le regard des photographes qui la ferait exister. "J'ai compris que ce regard n'était pas forcément celui qui allait me rendre libre en tant que femme - je ne parle pas en tant qu'actrice ou mannequin... Il fallait que j'aille au-delà d'une image", se confie-t-elle. "J'ai commencé à être plus sauvage, à observer les autres, à être à l'écoute. C'est ce qui m'a permis de voir, de me voir et de sortir de tout ce qui était programmé pour moi." Enfin libérée, elle oeuvre désormais pour libérer les autres femmes "du puritanisme terrible" actuel. Elle ne nie pas avoir "rencontré beaucoup d'hommes qui [l'ont] construite et [l'ont] fait devenir femme".

Elle affirme également aimer regarder les hommes et ne trouve pas "sale" de se faire regarder par un homme tant qu'on la respecte. "Une femme a autant de désir qu'un homme", rappelle-t-elle. "Il ne faut pas que la sexualité devienne quelque chose de terrifiant. Parler de la sexualité sans jugements, c'est important. Accueillir le désir, c'est important. C'est ce qui nous fait vivre, le désir. Après, il faut le maîtriser." Aujourd'hui, Laetitia Casta a fait du chemin et a trouvé sa paix intérieure : "Etre femme, en harmonie avec toute cette complexité, c'est un long parcours."