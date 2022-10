Laurence (L'amour est dans le pré) : Révélations sur sa santé, moqueries de ses collègues... son patron balance tout

Laurence est une femme discrète, difficile donc de l'imaginer être au coeur d'une polémique. La prétendante de Jean dans L'amour est dans le pré 2022 (M6) s'est mise en arrêt maladie pour participer au tournage, une histoire qui a été révélée au grand jour. Pour Télé Loisirs, le maire de la commune de Saint-Yrieix, où elle réside et qui l'emploie, s'est confié sur cette situation et a fait de nouvelles révélations.

Ce sont nos confrères de Charente Libre qui ont révélé cette affaire. Il était expliqué que l'employeur de Laurence ainsi que ses collègues avaient vu d'un mauvais oeil sa participation à l'émission de Karine Le Marchand. D'autant plus qu'elle s'était mise en arrêt afin de pouvoir tenter de séduire Jean (une mission réussie !). "Elle aurait pu et dû être transparente", avait estimé le maire de Saint-Yrieix, Jean-Jacques Fournié. Et d'ajouter que sa "participation pourrait être considérée comme portant atteinte au fonctionnement interne des services" ou que "son comportement pouvait porter atteinte à l'image de la collectivité et de la fonction publique". De son côté, l'ancienne rivale de Nathalie précisait qu'elle se sentait "dépassée" et que, si elle pouvait remonter le temps, elle n'aurait finalement pas participé à L'amour est dans le pré.

Si on pensait que depuis, Laurence avait repris son rôle d'agent publique dans la cantine d'une école maternelle après avoir également livré des repas aux personnes âgées, il n'en serait rien. "Elle est en arrêt depuis mars 2021. C'est à cause de douleurs à l'épaule, une situation imputable à son service. Ce sont d'ailleurs elles [les personnes âgée, NDLR], qui sont friandes de cette émission, qui l'ont reconnue : 'Oh bah elle va bien !' On ne l'a pas vue depuis un an et demi. On aurait aimé être informés avant", s'est agacé Jean-Jacques Fournié auprès de Télé Loisirs.

Un courrier d'avertissement pour Laurence

Il a également confié que certains de ses collègues "ne sont pas fans" de cette exposition. Et cette situation donnerait lieu à des boutades du style "Monsieur le maire, faut nous payer un voyage à Rome ". Bien qu'il n'ait pas cautionné le choix de Laurence, le maire a souhaité calmer les choses en précisant tout d'abord que l'arrêt de Laurence était pris en charge par la collectivité et non la Sécurité Sociale. "Au fond, il n'y a pas eu de cumul de rémunération, aucune faute. Et puis c'est une personne qui fait bien son travail, elle est appréciée. Si seulement elle nous l'avait dit ! Début juillet, elle a eu une réunion avec sa DRH et sa cheffe de service, pour envisager la suite : une mutation ? Un autre service ?", a-t-il poursuivi.

La situation professionnelle de Laurence est donc pour l'heure tout aussi floue que sa situation amoureuse (on ne sait pas encore si elle forme toujours un couple avec Jean). Dans les prochains jours, elle devrait recevoir un courrier d'avertissement. "Rien de grave, une procédure à suivre, ce sera sans conséquences, on veut continuer de travailler pour adapter son poste", a assuré Jean-Jacques Fournié. Et de conclure qu'il est peiné de voir son employée atteinte par cette situation.