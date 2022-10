Jean et Laurence (L'amour est dans le pré) dans un jacuzzi, ça commence à chauffer entre eux (SPOILER)

Les téléspectateurs de M6 ne s'ennuient jamais devant L'amour est dans le pré 2022. Entre les tensions entre les prétendantes de Sébastien, l'ambiance coquine chez Guillaume ou encore le baiser qui a tant fait parler du côté de chez Jean, il s'en passe des choses. Et ce n'est pas encore terminé !

Jean sera de retour dans l'épisode du 10 octobre, d'ores et déjà disponible sur Salto. Et une fois de plus les images de son aventure devraient faire le buzz. Rappelons que le 26 septembre dernier, le public a découvert que l'éleveur de vaches allaitantes de 58 ans avait langoureusement embrassé Laurence devant sa rivale Nathalie. S'il a évité une explication lors de la guinguette, il n'a pu y échapper une fois de retour sur son exploitation.

Une fois le dîner prêt, Jean a rejoint Nathalie qui préférait rester dans sa chambre. "Bon ben tu as compris...", a-t-il lancé maladroitement. Mais ce n'est pas son choix que la prétendante n'a pas digéré. Elle n'a pas apprécié qu'il embrasse Laurence devant elle et le lui a fait savoir. "Tu aurais pu éviter de le faire devant moi par respect de la personne. Tu n'aurais pu le faire quand je me couche ? Pas devant moi comme ça", a-t-elle lancé, blessée. Ne sachant que dire, l'agriculteur lui a expliqué que c'était venu tout seul et lui a souhaité d'être heureuse. La discussion est ensuite repartie de plus belle un peu plus tard. "Tu m'as fait du mal, j'ai été très déçue de ton comportement envers moi, même si tu avais choisi Laurence, moi je ne suis pas de la mer**. Je commençais à avoir des choses pour toi. (...) Si je pouvais partir à pied là, je partirais. Ça me gave, j'ai trop le démon", s'est-elle indignée. Sans surprise, elle a finalement fait le choix de partir.

Et une fois seuls, Jean et Laurence se sont davantage rapprochés. Exit l'ambiance glaciale qui régnait donc. Après une promenade avec des ânes, les tourtereaux ont profité d'une dégustation de vin. Et leur hôte leur a proposé... de se détendre dans un jacuzzi. Sans surprise, ils ont accepté la proposition et ont donc pu se relaxer mais surtout, être davantage tactiles. L'agriculteur a très vite attiré sa belle vers lui. "Avec Jean, nous nous sommes rapprochés. Il était tactile. Nous sommes complices. Le courant passe bien, on n'arrête pas de rigoler", a confié Laurence pour qui le coup de coeur se confirmait. De son côté, Jean était également sur son petit nuage. "Laurence, c'est la bonne, c'est celle que je cherchais", s'est-il réjoui. On lui souhaite que cela dure.