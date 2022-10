Guillaume (L'amour est dans le pré) : Ambiance très coquine et tactile, c'est chaud chez l'agriculteur

Ce lundi 3 octobre dans L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont retrouvé Guillaume l'Auvergnat. Après avoir passé ses speed-datings, il a choisi d'inviter chez lui Maxime (un modéliste de 35 ans) et Tom (un responsable d'écuries de 24 ans). Et l'agriculteur de 34 ans qui a perdu une vingtaine de kilos semble déjà avoir opéré un rapprochement avec l'un d'entre eux !

En effet, au deuxième jour à la ferme, Guillaume s'est réservé un premier tête-à-tête avec Maxime, au moment d'aller nourrir ses animaux. Une activité qui leur a apparemment donné plusieurs idées coquines. Car oui, les deux hommes ont multiplié les sous-entendus coquins au moment de remplir les biberons pour les moutons. "Je te laisse secouer", "Si ça gicle, tu vas en foutre partout", "On a l'habitude"... ont-ils échangé, rendant ce moment très drôle pour eux. En outre, le très entreprenant Maxime s'est montré très tactile en touchant à mainte reprises les cheveux de celui qu'il convoite. C'est bien clair : un jeu de séduction s'est installé entre eux. Ce qui n'est pas pour déplaire à Guillaume. "Ce premier tête à tête avec Maxime, c'est encore une belle découverte. Il y a un truc avec Maxime quand même. Je sens qu'il a envie de vivre les choses à fond. Tom partait avec une longueur d'avance mais Maxime est très charmant et très agréable", a-t-il confié.

Tout n'est toutefois pas joué pour Maxime car Tom compte bien se démarquer. Pendant que son rival marquait des points, il a préparé un très bon repas histoire de dévoiler ses talents de cuisinier. Qui plus est, au cours d'une soirée dansante, il a volontiers accompagné Guillaume sur la piste de danse, contrairement à Maxime qui est davantage resté sur la réserve. "Quand je l'ai pris dans mes bras, je n'ai pas vu la danse passée. On était pris dans le flow, c'était joli", a-t-il commenté avec émotion. On aurait donc pu imaginer que le choix s'annoncerait difficile pour l'agriculteur mais à le croire, il a déjà sa préférence. "A l'intérieur, mon coeur balance un peu pour un des deux et le plaisir de l'avoir prêt de moi là c'était vraiment, envoûtant". Guillaume n'en dira toutefois pas plus pour le moment...