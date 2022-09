Guillaume l'Auvergnat (L'amour est dans le pré) craque pour un homme beaucoup plus jeune que lui

Guillaume l'Auvergnat promet d'être l'un des candidats chouchous de cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Son caractère paisible et solaire, son amour des bêtes, sa gentillesse... l'agriculteur de 34 ans qui a perdu une vingtaine de kilos ne manque assurément pas de qualités ! Très heureux dans sa vie, il lui manque toutefois un homme avec qui la partager au quotidien. Et lors de ses speed-datings, Guillaume a flashé sur deux des huit prétendants qui ont fait le déplacement pour le rencontrer sur une péniche à Paris.

Il y a d'abord eu Maxime, un modéliste de 35 ans qui présente l'avantage de pouvoir travailler d'un peu partout. Très but de décoffrage, il lui a précisé d'entrée ne rien connaître de la vie à la ferme et totalement plonger dans l'inconnu sans savoir si cela allait lui plaire. Une honnêteté qui n'a pas fait peur à Guillaume, bien au contraire. Ce dernier a d'ailleurs rappelé à son prétendant qu'il n'était pas à la recherche d'un "garçon de la ferme". Ainsi, leur rendez-vous a pu se poursuivre de façon positive. "Il est très agréable à regarder et très agréable à discuter", a jugé l'agriculteur à la fin de leur rendez-vous.

Celui qui possède des chameaux, des alpagas et des wallabys, en plus de moutons, de cochons, de chevaux, de vaches, d'ânes, de plus de 250 paons, de poules ou encore des pintades n'était pas au bout de ses surprises. En effet, sa rencontre avec Tom a eu vite fait de tout chambouler. Agé de 24 ans, ce responsable d'écuries a toutefois bien failli ne pas avoir sa place aux speed-datings, la faute à leurs dix années d'écart. Mais, le charme qui s'est dégagé de sa lettre n'a pas laissé Guillaume insensible. Et, en le rencontrant, il a compris qu'il avait fait le bon choix en le sélectionnant. Tom adore les animaux et est très attaché au milieu équestre mais peut arrêter sa carrière par amour. Il rêve de mariage, d'enfants... soit de tout ce que Guillaume souhaite également. L'agriculteur est alors totalement tombé sous le charme et pour lui, ce fut une évidence. "Clairement, il va venir à la ferme. C'était un instant suspendu. Tout aurait pu s'écrouler autour. J'ai hâte de le revoir", a-t-il confié après coup.

C'est donc Tom et Maxime qui auront le plaisir de passer quelques jours chez Guillaume dans les prochains épisodes de L'amour est dans le pré.