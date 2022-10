Sébastien (L'amour est dans le pré) : Enorme clash, larmes et mystérieux rebondissement à la dernière minute

Sébastien ne s'attendait sans doute pas à ce que son aventure prenne une telle tournure dans L'amour est dans le pré. Mais l'agriculteur Corse a bien dû se faire à l'évidence : la cohabitation à trois avec ses prétendantes ne fonctionnait pas. Alors qu'il souhaitait justement détendre l'atmosphère autour d'un bon repas dans un restaurant en bord de mer, la soirée a tourné au fiasco.

Cela a commencé dès le trajet à l'aller, lorsque Léa a proposé de prendre le volant. Alors qu'elle avait du mal à passer les vitesses du véhicule de Sébastien, sa rivale Perrine s'est permise quelques réflexions. Ce qui a braqué la brune vraisemblablement susceptible. Une fois arrivés sur les lieux, Léa était toujours très fermée et a demandé à passer quelques minutes avec Sébastien. Elle lui a alors expliqué que la "situation devient tout doucement invivable". "Je ne suis pas à l'aise. Les moments où on est tous les deux se passent très bien, j'ai vraiment envie de m'ouvrir à toi, mais les moments à trois, il y a toujours un froid, je me mets en retrait", lui a-t-elle confié au bord des larmes.

Larmes et règlement de compte

En tentant de la consoler, les quelques minutes à deux se sont transformées en une heure ! C'est une Perrine sous pression qui a donc fini par intervenir. "Ca fait 1h que j'attends dans le restaurant, venez on va discuter comme des grands, ça devient saoulant", a-t-elle lâché, très remontée. Et pour elle de s'en prendre ensuite directement à Léa : "Dis les choses en fait ! A chaque fois je te demande si tu te sens bien, tu me dis 'oui ça va' mais en fait ça ne va pas !" Problème, sa façon de parler a énervé Sébastien. "Quand tu parles sur un ton comme ça, ça m'énerve un peu", a-t-il rétorqué. S'en est alors suivi un gros clash entre eux et l'agriculteur a fini par sortir de ses gonds. "Oui, ça t'agace ok, après il y a des façons de parler et de s'exprimer. Moi il faut que je me coupe en deux, ce n'est pas facile. La sortie que tu me fais là, j'ai envie de te dire prend la voiture et casse toi !", lui a-t-il adressé. C'est en larmes que Perrine a terminé la soirée. "C'est un fiasco complet ce restaurant, je me suis dit c'est bon on a discuté avec Léa, tout va bien, et non tout va mal", a-t-elle déclaré.

Au lendemain, Sébastien a cherché à apaiser les choses entre eux en emmenant Perrine au marché avec lui, où ils ont pu s'expliquer et mettre cette première discorde derrière eux. Ils se sont mêmes rendus compte, une ouvelle fois, qu'ils s'entendaient très bien. A la fin de l'épisode, Léa les a rejoint et a confié avoir fait une rencontre très intéressante... Sébastien n'est donc assurément pas prêt de retrouver le calme !