Gros malaise entre prétendantes dans "L'amour est dans le pré" : chez Sébastien "on ne va pas s'emmerder"

Dans L'amour est dans le pré, certains candidats ont d'ores et déjà entamé le séjour à la ferme avec leurs prétendantes. C'est le cas de Jean mais aussi de Sébastien. En effet, l'éleveur de cochons Corse de 35 ans qui est aussi charcutier et castanéiculteur a déjà eu ses speed-datings lors du premier épisode de la nouvelle saison. Il avait alors craqué pour Léa, une aide-soignante Alsacienne de 27 ans. Complètement sous le charme et bouleversée par leur rencontre, la jeune femme était même repartie en larmes. Sébastien a aussi choisi d'inviter chez lui, à la ferme, Perrine, responsable administrative dans le Nord et chanteuse amatrice (elle a d'ailleurs déjà participé à The Voice Belgique).

Et ce lundi 29 août, les téléspectateurs ont suivi leurs arrivées. Celle de Perrine en premier. Ses retrouvailles avec Sébastien ont rapidement confirmé son coup de coeur et le sentiment fut réciproque. Dès le début, l'agriculteur n'a toutefois pas hésité à lui faire découvrir son univers en l'emmenant voir son exploitation de cochons, au milieu de la boue. Une sortie à deux très appréciée par la jeune femme. De retour dans le gîte où il reçoit ses prétendantes, Sébastien a continué à nouer une complicité avec Perrine. Jusqu'à ce que Léa arrive. Et la situation est tout de suite devenue beaucoup moins agréable.

Alors que Sébastien est parti chercher du pain, elles se sont retrouvées toutes les deux et n'avaient absolument rien à se dire. "Les premiers instants étaient compliqués, un peu gênants", a confié Léa. Un sentiment que ne pouvait que partager Perrine : "L'ambiance devient tendue. On entend carrément les mouches voler, les moustiques même. Je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas où regarder, je sais pas quoi faire, donc j'attends le retour de Seb".

Pour Léa, qui est très stressée, ce moment est un peu trop dur à encaisser et elle décide alors de "prendre l'air" subitement. Sébastien est vite partie la retrouver pour savoir si elle allait bien tandis que Perrine a attendu seule à l'intérieur, le visage beaucoup plus fermé qu'au départ. L'agriculteur était alors bien embêté de se retrouver dans une telle situation. "Depuis que Léa est arrivée, je trouve Perrine beaucoup moins détendue que tout à l'heure. Après, c'est une situation évidente pour personne. Ça va être rigolo, on ne va pas s'emmerder je pense. Je ne suis pas sûr qu'elles finissent copines. Elles savent très bien pourquoi elles sont venues...", a-t-il jugé.