L'amour est dans le pré : Une prétendante sort du silence suite à de lourdes accusations

Lundi 22 août 2022, la nouvelle saison de L'amour est dans le pré a été lancée. Les téléspectateurs ont notamment pu commencer à suivre les aventures de Sébastien, un éleveur de cochons Corse de 35 ans. Ce dernier, considéré comme LE beau gosse de la saison, a rencontré ses 10 prétendantes lors des speed-dating. Et à la fin, il a décidé d'inviter chez lui quelques jours l'alsacienne Léa et la Ch'ti Perrine. Pour cette dernière, Sébastien a eu un véritable coup de coeur. Mais en attendant de savoir où cette histoire va les mener, les internautes ont pour certains reconnu Perrine.

La candidate a été vue dans une autre émission avant L'amour est dans le pré, à savoir The Voice Belgique. Perrine y a participé en 2017 et a été éliminée après les Duels. Depuis, la musique apparaît plutôt comme une passion secondaire et non comme une carrière à temps plein, même si elle continue la scène de temps en temps. Mais aux yeux des internautes, ses intentions semblent discutables. En effet, sur Twitter, Perrine est devenue la cible de critiques.

Je ne cherche pas à être reconnue

Pas du genre à se laisser faire, Perrine est sortie du silence pour accorder une interview à TV Mag et défendre sa sincérité vis-à-vis de Sébastien et de l'émission L'amour est dans le pré. "Ma participation à The Voice Belgique en 2017 n'a absolument aucun lien avec L'amour est dans le pré", a-t-elle d'abord assuré. Et de se défendre : "Plein de messages disent que je suis là pour faire le buzz et passer à la télévision alors que pas du tout. Ma démarche est complètement sincère, je ne suis pas là pour la célébrité ni pour faire ensuite une autre émission de chant. Je garde un très bon souvenir de The Voice Belgique, c'était une très bonne expérience mais il n'y en aura pas d'autres. Je ne cherche pas à être reconnue ou célèbre". Perrine voit désormais le chant davantage comme "un plaisir".

Pour faire preuve de sa bonne foi concernant l'agriculteur, Perrine a par ailleurs raconté le moment où elle s'est décidée à lui écrire. "Le soir de Saint-Valentin, étant célibataire, je n'avais rien d'autre à faire, j'étais tranquille chez moi avec mon petit chien. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai revu plusieurs fois ce portrait et, finalement, je me suis lancée. Je n'avais rien à perdre. Étant du Nord, j'ai enregistré une petite vidéo au lieu d'envoyer des photos pour qu'il m'entende. J'ai l'impression de m'être démarquée grâce à ça", a-t-elle confié. Et elle a vu juste car Sébastien n'avait d'yeux que pour elle.