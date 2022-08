L'amour est dans le pré : Une prétendante, déjà vu dans une autre émission, a-t-elle spoilé son aventure ?

Lundi 22 août 2022, l'émission L'amour est dans le pré (M6) était de retour. Après la diffusion des portraits il y a quelques semaines, les téléspectateurs ont pu découvrir les premiers émois amoureux des agriculteurs de cette nouvelle saison. Sébastien, un éleveur de cochons Corse de 35 ans qui est aussi charcutier et castanéiculteur (producteur de châtaignes), a rencontré ses prétendantes lors d'un speed-dating. Et une d'entre elles est déjà passée à la télévision.

Si le beau gosse de la saison a été séduit par Léa, une aide-soignante de 27 ans, il a aussi craqué pour Perrine, responsable administrative dans le Nord et "chanteuse amatrice" comme elle l'a précisé. Très impressionné par sa prétendante, notamment par sa beauté et son sourire, Sébastien a déclaré qu'elle avait tout pour lui plaire et Karine Le Marchand y a vu là "un coup de foudre". D'autres y ont vu là une chanteuse déjà aperçue dans The Voice !

En effet, Perrine a participé au télé-crochet en Belgique en 2017. Elle y avait notamment interprété, devant les coachs Marc Pinilla, Quentin Mosimann, B.J. Scott et Bigflo & Oli, Encore un soir de Céline Dion. Elle a été éliminée lors des Duels. Si Perrine n'est pas aujourd'hui une chanteuse à temps plein, elle continue la scène comme le dévoile son compte Facebook. En juillet, elle a par exemple fait le show lors d'une mariage.