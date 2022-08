L'amour est dans le pré : Une prétendante de Sébastien floutée, la production révèle pourquoi

C'est reparti pour un tour ! Lundi soir, la nouvelle et 17e saison de L'amour est dans le pré a fait son grand retour avec les premiers speed-datings. Quatre candidats ont d'ores et déjà pu faire leurs choix, dont Sébastien, un éleveur de cochons Corse de 35 ans qui est aussi charcutier et castanéiculteur.

En participant à l'émission romantique de M6, Sébastien avait bien l'intention de tomber sur la perle rare. Celle avec qui il pourra fonder une famille et même se marier. Il a en tout cas eu l'embarras du choix au moment de rencontrer ses prétendantes, lui qui a fait venir pas moins de 10 femmes, soit le maximum autorisé par la production. Au montage, il fut alors impossible de dévoiler chacun des dates. Il y en a même un en particulier qui est totalement passé à la trappe. En effet, les téléspectateurs n'auront pas eu l'occasion de suivre le rendez-vous de l'agriculteur avec une femme, dont le visage a été flouté. Comme on pouvait s'en douter dès le départ, elle n'a pas été choisie pour poursuivre l'aventure à ses côtés, ce qui pourrait expliquer cet effet de montage.

Contactée par Puremedias.com, M6 s'est de son côté contentée d'expliquer que cette personne avait demandé à ne pas apparaître à l'image et que son identité soit gardée secrète. "La production a respecté le choix de la prétendante", a-t-on ajouté en interne.

Ce n'est donc pas pour elle que Sébastien a craqué. L'expérience fut néanmoins loin d'être décevante car le charmant brun a fait deux rencontres très prometteuses. Il a d'abord eu un faible pour Léa, une aide-soignante Alsacienne de 27 ans. Complètement sous le charme et bouleversée par son speed-dating, la jeune femme est même repartie en larmes. Sébastien a aussi choisi d'inviter chez lui, à la ferme, Perrine, responsable administrative dans le Nord et chanteuse amatrice. L'agriculteur a été très impressionné par sa prétendante, notamment par sa beauté et son sourire. Il a d'ailleurs admis qu'elle possédait "tous les critères qui lui plaisait". Karine Le Marchand y a vu là "un coup de foudre".