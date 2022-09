"Prends la voiture et casse toi" : Clash entre un agriculteur et sa prétendante, elle finit en larmes (Spoiler)

L'ambiance va devenir glaciale du côté de chez Sébastien, éleveur de cochons Corse de 35 ans. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2022 qui sera diffusé le 3 octobre prochain, sur M6, de vives tensions vont éclater entre le candidat et l'une de ses prétendantes.

Depuis le début de l'aventure, l'entente n'est pas au beau fixe entre Perrine, responsable administrative dans le Nord et chanteuse amatrice (elle a d'ailleurs participé à The Voice Belgique) et Léa, une aide-soignante Alsacienne de 27 ans. Si pendant un petit temps, les tensions se sont apaisées après qu'elles ont crevé l'abcès, elles sont plus que jamais de retour dans le prochain épisode comme l'a dévoilé Télé Loisirs en avant-première.

Tout a commencé lorsque Sébastien et ses deux prétendantes se sont rendus au restaurant. Léa a décidé de prendre le volant et cela lui a valu de gentils moqueries de l'agriculteur. Perrine en a quant à elle profité pour lancer des piques à sa rivale. "J'ai trop peur de me prendre le truc [la rambarde, NDLR]", a-t-elle lancé. Une remarque que la charmante brune n'a pas bien prise. D'un ton sec, cette dernière l'a donc sèchement invitée à prendre sa place si elle le souhaitait. Une proposition refusée par Perrine. "Non, non je te fais confiance... Je ne sais pas si je ferai mieux", a-t-elle répondu.

C'est saoulant là

Peu de temps après, Léa a cédé sa place à Sébastien et a balancé au passage : "Ca m'évitera tout commentaire. Moi je critique pas. Je ne suis pas dans la critique." Une réflexion que Perrine n'a pas comprise. "Pour moi dans la voiture, je n'ai rien dit de malveillant. Ce n'était pas pour piquer", a-t-elle assuré. Une fois au restaurant, l'ambiance était toujours aussi glaciale. Puis Léa et le candidat ont fini par sortir pour discuter. Et c'était un peu trop long au goût de l'ancienne candidate de The Voice. Elle les a donc rejoints et a lancé : "Ça fait une heure que j'attends ! Vous pouvez revenir ? On va discuter entre grands, c'est vraiment saoulant là..." Une phrase qui a mis le feu aux poudres.

Sébastien n'a pas apprécié son ton et le lui a fait savoir : "Après tu vois quand tu me parles sur un ton comme ça, ça m'agace ! Léa demande plus d'attention que toi, elle me dit : 'J'ai besoin de parler.' Tu ne peux pas être jalouse de ça... Je te promets la sortie que tu m'as fait là, j'ai envie de dire : 'Prends la voiture et casse toi.'" Perrine, qui n'a pas compris sa réaction, n'a pu retenir ses larmes. Reste à savoir si ces tensions auront une incidence sur le choix du participant. Affaire à suivre.