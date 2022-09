Jean (L'amour est dans le pré) embrasse une prétendante devant sa rivale : grosses tensions en vue !

Les choses s'accélèrent chez Jean, dans L'amour est dans le pré 2022. Lors du prochain épisode, qui sera diffusé le 26 septembre sur M6, l'éleveur de vaches allaitantes de 58 ans va passer à la vitesse supérieure avec l'une de ses prétendantes... devant sa concurrente.

A l'issue du speed-dating, Jean a convié Nathalie (55 ans), son coup de coeur du courrier, ainsi que Laurence (55 ans). Très vite, la première s'est imposée à la ferme face à sa rivale un peu plus discrète. Si elle a pu avoir des premiers contacts "bucco-digitaux" avec l'agriculteur, ce dernier a vite changé son fusil d'épaule, notamment à cause de son comportement lors de la soirée karaoké. Ainsi, c'est Laurence qui a désormais les faveurs du candidat comme l'a dévoilé en avant-première Télé Loisirs.

Nos confrères ont visionné le prochain épisode de L'amour est dans le pré sur Salto et ont découvert que Laurence a proposé un après-midi guinguette à Jean et sa rivale. Après avoir enflammé la piste en faisant le madison avec l'agriculteur et Laurence, Nathalie s'est une fois de plus mise en avant. Mais ce n'était pas suffisant pour attirer l'attention de l'homme qu'elle convoite puisque c'est avec Laurence qu'il a dansé un slow. Le duo a donc pu se rapprocher, pour le plus grand malheur de "Chouchou". "Je me sens toute seule, je savais qu'elle allait l'accaparer. Quand tu les vois danser collé serré, bisous sur le front, c'est bon quoi. Tu crois je ne regarde pas ? Là elle jibule [à traduire 'jubile', NDLR] elle croit qu'elle a gagné... C'est tendu, c'est l'élastique dans mon slip", s'est-elle agacée. Mais le pire était à venir.

Jean n'a pas hésité à embrasser Laurence pour la première fois, sous les yeux de Nathalie. "Là tu me rends vraiment heureux... C'est notre plus beau moment", a confié l'agriculteur à sa chère et tendre. Sans surprise, c'est une Nathalie avec la mine déconfite que les téléspectateurs retrouveront ensuite. La suite de l'aventure risque de s'annoncer quelque peu tendue à la suite de cet acte car le public le sait, "Chouchou" a du caractère !