Jean (L'amour est dans le pré) agacé par Nathalie : ses révélations sur une séquence pas vue à la télé

Dans la nouvelle saison de L'amour est dans le pré, l'agriculteur Jean se démarque assurément auprès des téléspectateurs. Et pour cause, l'éleveur de vaches allaitantes âgé de 60 ans se révèle très touchant, à la fois de par son histoire personnelle marquée par l'infidélité de son ex-compagne mais aussi par son caractère des plus attendrissants. En participant à l'émission, il espérait mettre fin à sa solitude pesante et, lors des speed-datings, son choix s'est porté sur Laurence et Nathalie pour poursuivre l'aventure chez lui.

"J'avais pris les deux parce qu'elles avaient le même âge. Et la troisième était plus âgée que moi. Sauf que, dans le portrait, j'avais dit que je voulais plus jeune que moi. À ce moment-là, entre Nathalie et Laurence, je n'ai pas eu de coup de coeur pour l'une ou l'autre car on ne peut pas avoir un coup de coeur comme ça. Ça m'a donné une idée mais on ne peut pas avoir un coup de coeur, c'est trop court. C'était au séjour à la ferme grâce au comportement de chacun", a-t-il expliqué lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Elle a fait son sketch

Pas de coup de coeur mais déjà un faux pas de la part de l'une de ses prétendantes. En effet, pour nos confrères, Jean a avoué avoir été quelque peu agacé par le comportement de Nathalie lors de leur soirée karaoké, dont quelques images ont été diffusées dans l'épisode de lundi 12 septembre. "J'ai eu l'impression qu'elle voulait prendre les rênes. Il n'y a pas qu'entre les deux prétendantes, même par rapport à moi, j'ai trouvé qu'elle prenait un peu trop le devant. Quand on est parti de la soirée, elle a fait son sketch, elle remerciait tout l'établissement et tout. Comme si c'était elle qui menait la danse. Logiquement, on aurait dû le faire nous trois ensemble. Moi, je le voyais comme ça."

Tout avait pourtant bien commencé entre Jean et Nathalie. Cette dernière pensait même avoir l'avantage sur sa rivale Laurence lorsque de "premiers contacts bucco-digitaux" ont eu lieu. "Jean m'a fait boire de l'eau de la source dans ses mains et de toucher ses mains avec ma bouche, c'est tactile, c'est un début, j'ai bien aimé", s'était-elle réjouit dans un précédent épisode. Mais dans L'amour est dans le pré, rien n'est jamais joué d'avance.

L'épisode de lundi soir a positionné M6 en tête du classement des audiences. Selon Médiamétrie, 4,31 millions de personnes, soit 19,8% des 4 ans et plus et 30,4% des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50), étaient derrière leurs écrans.