Laurent Baffie révèle l'origine du prénom de sa chienne à Bernard Montiel !

On le connaît pour ses boutades et son humour cinglant. Mais Laurent Baffie n'est pas qu'un trublion qui lance des punchlines à la télévision. L'animateur est aussi très engagé dans la cause animale, comme il le prouve avec son passage dans l'émission Animaux Stars, présentée par Bernard Montiel et diffusée sur la chaîne Animaux le 4 février 2023 à 17h30.

Chez moi, mon chien est un membre de la famille à part entière

En toute discrétion, Laurent Baffie soutient des associations de défense animale et milite pour une meilleure harmonie entre les humains et leurs boules de poil. Il est également l'heureux maître d'une femelle Berger des Shetland qu'il a baptisée Boum, "parce que c'est une explosion de bonheur". "Les gens font parfois n'importe quoi, regrette-t-il dans les colonnes de Télé Star. On voit des huskys en appartement... Chez moi, mon chien est un membre de la famille à part entière. Je ne renie pas mes proches mais, en fond d'écran, j'ai quand même remplacé la photo de ma famille par celle de mon chien" - il est pourtant papa de 4 enfants !