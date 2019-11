Laurent Baffie : Son fils Benjamin "ne veut plus" travailler avec lui, mais...

Le talent se transmettrait-il de père en fils ? C'est en tout cas ce que laisse croire l'historique de la famille Baffie, dans laquelle Laurent comme Benjamin sont des hommes de jeu. Actuellement, le jeune acteur de 24 ans cartonne à la Comédie Montorgueil dans Une fille pour deux, pièce de théâtre qu'il a imaginée avec Jérome Duvall. Cette envie de s'exprimer, ce besoin des planches, il le puise fatalement dans ses racines familiales. En 2001, il était à l'affiche de Sexe, magouilles et culture générale auprès de son père. En 2005, rebelote dans Toc Toc. "Il a toujours été à fond derrière moi, bienveillant, explique Benjamin dans Ici Paris. Bien avant, à 6 ans, j'ai tourné dans Les Clefs de bagnole, j'en ai un souvenir hyper drôle. C'était une grosse récréation."

Benjamin Baffie vole désormais de ses propres ailes. Outre sa pièce de théâtre, le comédien est à l'affiche de la deuxième saison de la série Balthazar. Il n'a d'ailleurs pas prévu de retour en arrière. S'associer à nouveau à son père ne semble pas du tout être au programme. "En fait, je ne veux plus travailler avec lui, pas parce que je n'ai pas aimé, au contraire, c'était génial, mais j'ai fait deux pièces avec lui, ça suffit, s'amuse-t-il auprès de l'hebdomadaire. On se connaît par coeur. Il me dit 'Fais ton truc'. C'est plus constructif d'aller voir ailleurs. Mais il me donne toujours des conseils."

Benjamin Baffie : Comment son père a sauvé sa carrière

Il lui sera redevable pour toujours. Alors qu'il s'apprêtait à tenter sa chance pour la première fois lors d'un casting, Benjamin Baffie a eu l'envie de baisser les bras... jusqu'à ce que papa s'en mêle. C'est ce qu'il racontait, en promotion du film Versus, sur le plateau de Coucou les terriens. "J'étais trop content. Pendant la nuit, j'étais un peu moins content. Le matin, je n'étais pas du tout content, se souvenait-il. Et je dis : 'Non je ne veux plus y aller, là, je peux pas et tout' et il me dit 'Ah si si, ses engagements on les tient, tu y vas'. Je lui dis : 'Non, mais j'en ai rien à foutre des engagements, donc j'y vais pas.' Et il me met dans la voiture. J'étais odieux." Comme quoi, il a bien fait de céder...

Retrouvez l'interview intégrale de Benjamin Baffie dans le magazine Ici Paris, numéro 3882, du 27 novembre 2019.