Laurent (L'amour est dans le pré) victime d'un "problème respiratoire"

"Il est tombé très malade pendant le coronavirus. Mais du coup, il a perdu 7 kilos, il est canon", a déclaré Karine Le Marchand à propos de Laurent, candidat de L'amour est dans le pré 2020, lors du du lancement de la nouvelle saison de l'émission. Une information intrigante et une évolution physique qui ont interpellé les téléspectateurs. L'éleveur de vaches allaitantes en Normandie (45 ans) en a dit plus sur sa maladie à nos confrères de Télé Loisirs.

"J'ai eu un problème respiratoire début mars. J'ai été testé plusieurs fois et le résultat a toujours été Covid négatif. Mais mes problèmes se sont poursuivis jusqu'à il y a une semaine ou deux [fin août 2020, NDLR]. Et on a trouvé des traces dans mes poumons comme si j'avais fait la Covid. Mais les tests sont toujours négatifs. En tout cas, pendant les speed-dating, j'avais besoin de me reprendre, de boire de l'eau entre chaque rencontre...", a-t-il expliqué. On en sait donc plus sur sa santé, et on comprend mieux son besoin très pressant et répété de vider sa vessie entre deux rencontres avec ses prétendantes ! Lors de la diffusion du premier épisode de L'amour est dans le pré sur M6, Laurent s'est hydraté comme jamais et a dû aller se soulager à maintes reprises, ce qui avait étonné les téléspectateurs et Karine Le Marchand.

Côté coeur, l'ex-rugbyman a craqué pour plusieurs prétendants, mais son choix s'est finalement porté sur Émilie, maman célibataire de 39 ans, et sur la jeune Charlotte (29 ans), vendeuse en prêt-à-porter venue des Hauts-de-France et maman d'une petite fille.

C'est donc une de ces femmes qui a bien failli partir précipitamment de chez lui ! Dans une interview accordée à Télé Star, le candidat avait fait des révélations : "Il y en a une qui a failli partir en courant ! Je n'ai absolument pas eu le temps de préparer la maison, mais c'était un mal pour un bien. L'idée n'était pas qu'elles viennent s'installer parce qu'elles aimaient mon environnement et ma jolie maison, mais pour partager des choses avec moi et construire quelque chose ensemble. L'une y a été plus sensible que l'autre et ça risque de vous surprendre !" Il s'agit peut-être de Charlotte qui, on le sait à présent, est très maniaque.