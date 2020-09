Laurent (L'amour est dans le pré 2020) aminci : photos de son évolution

Lundi 14 septembre 2020, M6 a diffusé le premier épisode de la quinzième saison de L'amour est dans le pré. L'occasion de retrouver Laurent, un éleveur de vaches allaitantes en Normandie, divorcé et sans enfant. Et il avait quelque peu changé comme l'a précisé la présentatrice Karine Le Marchand à ses prétendantes.

Entre la diffusion de son portrait en janvier dernier et la reprise des tournages en juin, Laurent s'est délesté de quelques kilos. "Il est tombé très malade pendant le coronavirus. Mais du coup, il a perdu 7 kilos, il est canon", a lancé Karine Le Marchand à l'adresse de ses prétendantes. En jetant un oeil aux images de sa première rencontre avec la présentatrice de 52 ans, on peut en effet constater que la silhouette de l'agriculteur s'est amincie.

Mais qu'importe pour les femmes qui sont venues le séduire, Laurent leur plaisait déjà avant physiquement et mentalement. Au terme du speed-dating, il a convié sans hésiter Émilie, une maman célibataire de 39 ans, chez lui. Il a eu un coup de foudre, hors de question donc de laisser passer cette chance de la connaître. Le candidat a également invité Charlotte, une vendeuse en prêt-à porter venue des Hauts-de-France et maman d'une petite fille. La prétendante a un caractère bien trempé et devrait donc rapidement s'imposer.

Lors de son portrait, Laurent avait émis le souhait de rencontrer une femme qui désirait avoir un enfant avec lui. L'ancien rugbyman a déjà été marié mais n'a jamais eu de petite fille ou de petit garçon, son grand regret. Il souhaite que sa future femme aime les animaux et qu'elle soit dynamique, tactile, féminine, sincère et sociable. Espérons qu'il réalisera ce rêve grâce à L'amour est dans le pré.