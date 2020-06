L'amour est dans le pré 2020 : photo de tournage et grande nouvelle

Depuis le 11 mai 2020, la vie reprend son cours petit à petit. Depuis la fin du confinement, nombreux sont les acteurs et animateurs à avoir retrouvé le chemin des tournages afin de proposer des inédits au public. Dimanche 14 juin, c'était au tour de Karine Le Marchand de reprendre du service comme elle l'a dévoilé sur Instagram.

Excellente nouvelle pour les fans de L'amour est dans le pré. La présentatrice de 51 ans a annoncé qu'elle s'apprêtait à débuter une étape importante de l'émission de dating phare de M6, celle du speed-dating. Sur une photo qu'elle a partagée, on peut la voir en train de regarder un dossier concernant ce moment crucial pour les agriculteur, confortablement assise sur un canapé gris et divine en robe rouge. "Mais quel bonheur de retrouver le chemin des tournages de L'amour est dans le pré ! Courrier, Speed-dating, vie à la ferme... le Covid a décuplé l'envie d'aimer et d'être aimé... #adp saison 15", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Sans surprise, une internaute a demandé à Karine Le Marchand quand L'amour est dans le pré 2020 serait diffusée sur M6. Elle a donc annoncé que le programme devrait faire son retour... à la rentrée. Il ne faudra donc pas patienter très longtemps pour voir les nouvelles aventures des candidats en mal d'amour.