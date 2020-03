Lionel (L'amour est dans le pré) marqué par la mort de sa soeur

Lundi 16 mars, les téléspectateurs de M6 ont découvert les portraits de Matthieu, Laura ou Éric le chevrier. Lionel (62 ans), éleveur de vaches laitières et polyculture, a également été présenté dans L'amour est dans le pré 2020.

Depuis trente-six ans, il travaille d'arrache-pied dans l'exploitation créée par son papa. Si vous recherchez quelqu'un de doux, sensible, attentionné, sociable et coquet, Lionel pourrait bien être fait pour vous ! Ce père de trois filles issues du même mariage aime prendre soin de lui et s'applique un soin du visage tous les jours. Il aime aussi mettre du parfum pour monter sur ses tracteurs. Mais quand il le faut, notamment au travail, il n'hésite pas à mouiller le maillot.

Profondément romantique et à l'aise avec la gent féminine, ce papy gâteau de sept petits-enfants dont il est très proche n'a aucun mal à faire le premier pas avec une femme. Mais depuis dix-huit mois, il ne trouve pas la petite étincelle qui le ferait vibrer. Marié durant trente-deux ans, il est resté en très bons termes avec la mère de ses enfants. En revanche, sa deuxième relation qui a duré sept ans a été plus compliquée. "J'ai vécu six-sept ans avec elle. On avait deux caractères différents, pas l'esprit de famille... Je n'en pouvais plus. J'ai toujours eu espoir, j'étais très amoureux d'elle. Je me suis accroché, pour rien en fin de compte", a-t-il confié, ému. Et de préciser que la tendresse et une présence lui manquaient beaucoup.

Lionel a vécu un autre moment, plus difficile encore en 2004. Celui du décès de sa soeur, à l'âge de 47 ans, d'une crise cardiaque. "Mon père est aussi décédé de bonne heure, à 65 ans. La vie est courte. Je me dis qu'il faut en profiter", a-t-il confié.

Après avoir travaillé toute sa vie, il est donc aujourd'hui prêt à lever le pied et aimerait trouver une femme âgée de 50 à 60 ans, joyeuse, coquette, féminine et câline qui, comme lui, sache prendre soin d'elle et de ses proches. Son plus grand rêve : aller en Pologne, la terre de ses ancêtres, avec sa future compagne.