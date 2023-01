Laurie Cholewa divine en cuir pour les Genie Awards : les lauréats sont...

Cette semaine a eu lieu l'ouverture du Festival des effets spéciaux à Enghien les Bains en banlieue parisienne. Ce mercredi 25 janvier, des acteurs du petit écran ont défilé au Casino Barrière pour remettre et recevoir des prix. Parmi eux, Gil Alma, comédien et humoriste découvert dans la pastille humoristique Nos chers voisins diffusée sur TF1. Depuis l'arrêt du programme, l'acteur de 43 ans a décroché le premier rôle dans la série policière César Wagner, gros succès de France 2, d'où sa présence légitime dans la salle.

Laurie Cholewa était elle aussi de la partie. L'animatrice, sollicitée pour Nouvelle Star et Tchi Tcha sur Canal +, a attiré tous les regards. La belle brune avait choisi de porter un pantalon noir en cuir mettant en valeur sa silhouette, qu'elle avait assortie à une blouse fleurie parfaite pour l'occasion. C'est toute en élégance et sobriété qu'elle a ainsi pu monter sur scène pour remettre les prix aux nombreux lauréats en compétition cette année.

Un palmarès éclectique

Sept catégories étaient proposées pour l'événement. Publicités, long-métrages, séries, fictions concouraient. Swing to the moon, animation créée par l'Ecole Supérieure des Métiers Artistiques, a décroché la palme du meilleur film étudiant avant que ne soit décerné un génie d'honneur à Doug Chiang et Alain Carsoux.

Notre-Dame, la part du feu, série diffusée sur Netflix, a été récompensée dans la catégorie Meilleure simulation d'effets. The Yard Enola Holmes 2, également sur la plateforme de streaming, a obtenu le prix du meilleur environnement. La récompense du meilleur personnage/créature a été attribuée au Behemoth Cinematic Trailer. Samsung a obtenu le prix des meilleurs effets visuels de publicité pour son film Playtime is Over quand Totems a elle aussi été désignée lauréate dans la catégorie séries. Le prix des meilleurs effets visuels pour un long-métrage a quant à lui été donné au film Vesper Chronicles, réalisé par Kristina Buozyte et Bruno Samper.