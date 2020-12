Le Meilleur Pâtissier - Reine, 70 ans, reprend ses études : "J'ai raté ma vocation !"

Ils ne sont plus que six à prétendre au titre de Meilleur Pâtissier. Bouchra, Elodie, Margaux, Maxime, Siham et Reine espèrent tous être sacrés grand gagnant de cette neuvième saison. Parmi les candidats en lice, Reine est la plus âgée. Et à 70 ans, elle se lance dans une nouvelle aventure ! En interview auprès de nos confrères de France Dimanche, elle se livre.

"J'envisage de décrocher un CAP de pâtisserie pour me perfectionner dans les techniques de base, lance fièrement Reine, de son vrai prénom Renée. Moi qui ai fait plein de métiers différents (coiffeuse, mère au foyer, secrétaire, commerçante...), je pense que j'ai raté ma vocation. J'aurais adoré tenir un restaurant gastronomique ou une table d'hôte. J'ai donc compensé en recevant la famille et les amis à tour de bras."

Reine "bien meilleure dans le salé que dans le sucré"

Sérieuse et déterminée, Reine espère bien décrocher ce diplôme. Et elle peut compter sur le soutien de son mari, qui l'accompagne dans cette aventure depuis le début. "Il m'aide à progresser, son avis m'est si précieux. Et il ne déguste pas que des gâteaux puisque je cuisine de tout. Je suis même bien meilleure dans le salé que dans le sucré !", assure cette mamie gâteau inscrite au Meilleur Pâtissier par ses petites-filles.

Et cette passion pour la cuisine, Reine la tient de sa regrettée maman. "J'adorais la voir cuisiner et faire de la pâtisserie pour toute la famille, et je m'y suis mise moi-même dès l'âge de 11 ans. Elle serait si heureuse de me regarder à la télévision. Mais je sais que, de là où elle est, elle doit être très fière de sa fille...", confie-t-elle.

Espérons que la doyenne de la saison impressionne une nouvelle fois Cyril Lignac et Mercotte ce mercredi 9 décembre 2020. Avec ses camarades Bouchra, Elodie, Margaux, Maxime et Siham, elle a pour mission de faire voyager les jurés... en Inde ! Pour cela, les candidats doivent transformer une simple tasse de thé en un gâteau divin, réaliser un gâteau en fleur de lotus et pâtisser de superbes créations colorées en hommage au pays.

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 afin de suivre ce nouvel épisode du Meilleur Pâtissier présenté par Julia Vignali.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine France Dimanche, actuellement en kiosques.