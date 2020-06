Léa Salamé et Nicolas Demorand en deuil après la mort d'un ami

L'émotion était palpable ce mardi 9 juin 2020, à la fin du 7/9. Très attristés, Léa Salamé et Nicolas Demorand ont annoncé la mort, à seulement 41 ans, de l'un de leurs proches collaborateurs de France Inter.

C'est en fin d'émission que l'animateur de 49 ans a annoncé la terrible nouvelle. Au bord des larmes, celui qui a perdu son frère Sébastien en début d'année a confié : "Nous ne pouvions pas terminer ce 7/9 sans ces quelques mots d'adieux à un ami. Vous ne connaissiez pas son nom, vous n'entendiez pas sa voix à la radio et pourtant, il était ici un visage connu de tous. Il était surtout l'âme de cette matinale. Il s'appelait Mathieu Sarda, il avait 41 ans et il nous a quittés dimanche soir. France Inter est sous le choc." Nicolas Demorand a décrit son défunt collègue comme un "amoureux du théâtre et de la littérature" qui arpentait "les couloirs, la régie, le carnet à la main pour parler à tout le monde et prendre des notes (...), imaginer des émissions possibles." Et son absence s'est terriblement fait ressentir par l'équipe : "Pour la première fois [lundi, NDLR], on n'a pas entendu son 'alors, comment ça va ?', la question rituelle qui nous faisait du bien à Léa et à moi."

Léa Salamé a également tenu à dire quelques mots pour saluer l'homme à l'origine du succès de la matinale. "À chaque fois qu'on rechignait Nico et moi à prendre tel invité, il insistait. (...) On l'écoutait et, à chaque fois, Mathieu avait raison", a reconnu la compagne de Raphaël Glucksmann. Cela faisait près de dix ans que Mathieu Sarda coordonnait la programmation des invités de la matinale et il ne laisse que de bons souvenirs. "Il était l'être le plus délicat de tous. La grâce, c'était lui. Il était notre ami, mon ami. Notre coeur est un peu déchiré", a-t-elle conclu.

Une fois l'émission terminée, la maman de Gabriel (né le 12 mars 2017) s'est saisie de son compte Instagram pour lui rendre un nouvel hommage. En légende d'un diaporama photo sur lequel on peut notamment voir Mathieu Sarda à ses côtés, Léa Salamé a écrit : "Il n'aimait pas être sur la photo. Mathieu Sarda était un garçon fin, délicat, intelligent, attentionné. Il était le chef d'orchestre de la matinale de @franceinter. Il avait 41 ans, et deux enfants. Il était mon ami. Et il me manque infiniment aujourd'hui."