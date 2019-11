Léa Seydoux : Héritière de son grand-père, patron de Pathé Gaumont ?

Certains noms sont étroitement liés au septième art, celui de Seydoux en fait partie.

Alors qu'il ne prend que très rarement la parole, Jérôme Seydoux, 85 ans, a accepté de répondre aux questions de personnes exerçant le même métier que lui, celui d'entrepreneur. Des échanges principalement à teneur économique qui se sont réalisés dans la salle de projection privée du siège de Pathé Gaumont et qui sont publiés dans l'édition du 25 novembre 2019 du Parisien.

Le co-président de Pathé Gaumont, qui n'en est à présent plus le PDG, est revenu sur son parcours atypique. Jérôme Seydoux a reçu une formation d'ingénieur, un métier qu'il n'a jamais exercé. "Après mon service militaire, je suis parti à New York pour en apprendre plus sur la finance. De banquier, je suis ensuite devenu industriel", a-t-il expliqué. Jérôme Seydoux a fait ses débuts dans le domaine au sein de Schlumberger. Avant d'entrer dans le monde du cinéma, il est passé par la télévision et a fondé la Cinq avec un certain Silvio Berlusconi, en 1986. En 1990, il a racheté à Giancarlo Parretti la société de cinéma Pathé puis il a racheté à son frère les parts de Gaumont dans Les cinémas Gaumont Pathé. Son groupe compte aujourd'hui "plus de 4000 salariés, 108 cinémas et plus de 1000 salles en France, Belgique, Suisse, Tunisie et aux Pays-Bas pour un chiffre d'affaires de 872 millions d'euros", comme le précise Le Parisien.

Lors de ces échanges, le nom de sa petite-fille Léa Seydoux a été mentionné, par un interlocuteur cherchant à savoir si l'actrice de 34 ans pourrait succéder à son grand-père. "Mes héritiers sont ma femme, mes huit enfants et, in fine, mes petits-enfants. Donc, Léa sera, un jour, actionnaire de Pathé", a-t-il fait savoir. Jérôme Seydoux est marié depuis 1988 à Sophie Desserteaux.

En attendant de participer à la relève, Léa Seydoux poursuit sa carrière d'actrice. Elle a renfilé son costume de James Bond girl auprès de Daniel Craig pour le prochain opus de la saga, No Time to Die.