Leona Lewis, son mariage "féerique" en Italie : Les détails de la cérémonie

Leona Lewis s'apprête à se marier à son compagnon de longue date, Dennis Jauch. Le mariage est prévu pour le week-end du 27 au 28 juillet 2019 et promet déjà d'être grandiose. Selon les informations du Mirror, qui cite une source proche du couple, la cérémonie sera "italienne et féerique". Après neuf ans d'amour, Leona Lewis et Dennis Jauch s'apprêtent donc à partir pour l'Italie, le temps d'un week-end, même si on ne connaît pas le lieu exact de l'événement.

Toujours selon la même source, la chanteuse est "éperdument amoureuse" et "très impatiente et heureuse" d'être au mariage. Et rien n'est trop beau pour Leona Lewis qui a "dépensé sans compter" pour vivre son rêve et "payé des billets d'avion à ses proches pour qu'ils assistent à la cérémonie italienne". Le Mirror indique également que ce grand mariage a pris des mois à s'organiser.

Ce voyage en Italie sera également l'occasion de réunir les familles des mariés, puisque Dennis Jauch est américain. "Puisqu'ils habitent aux États-Unis, leurs amis et leur famille ne se voient pas souvent, donc leur mariage s'annonce comme un jour très spécial", conclut cette même source.

Leona Lewis et Dennis Jauch se sont rencontrés en 2010. À l'époque, il faisait partie des danseurs de la star. Depuis, il a développé sa carrière en tant que chorégraphe. Après plus de huit ans d'amour, le danseur a demandé sa main lors de quelques jours de vacances à Puerto Rico, l'été dernier. Depuis, sur Instagram, la chanteuse de 34 ans documente régulièrement leur idylle.