Les 10 Commandements : "Un cataclysme dans ma vie", un chanteur a perdu ses deux parents très jeune

Ce vendredi 3 février 2023, Faustine Bollaert a reçu des personnalités bien connues du monde de la comédie musicale. La star des 10 Commandements Merwan Rim notamment s'est confié à la présentatrice. Et il a évoqué un bouleversant sujet.

"J'ai perdu mes parents. Tous les deux sont morts d'un cancer. Ma mère, ça a pris un an et demi. Mon père ça a pris un mois. On lui a annoncé qu'il avait un cancer et il est mort le mois d'après. Je venais tout juste d'avoir 19 ans", a confié Merwan Rim dans un premier temps. Faustine Bollaert a ensuite souhaité savoir pourquoi cela avait tout changé dans sa vie. L'homme de 45 ans a alors répondu qu'il "n'était pas prêt". "Ca a été un cataclysme dans ma vie. Je sais pertinemment que je ne ferais pas ce métier là si je n'avais pas perdu mon père. A la mort de mon père, il m'a fallu deux bonnes années pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et au bout de deux ans, ça a été une évidence. Je me suis dit que j'avais un rêve que je mettais de côté depuis toujours parce que je pensais qu'il était inatteignable. Et je me suis demandé pourquoi je m'en priverais", a-t-il poursuivi.

Merwan Rim a précisé que son regretté papa était parti sans réaliser ses rêves, qu'il avait pris un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il s'est demandé s'il voulait suivre le même chemin. "Ca a mûri pendant deux ans en moi et au bout de deux ans, je me suis dit que j'allais y aller, que j'allais le faire", s'est-il souvenu. Ainsi, le chanteur intègre les studios Alice Dona (un atelier de musique, chant et théâtre) en 2000. Puis, il a passé sa première audition pour Les 10 Commandements.

De l'insouciance totale à avoir des responsabilités d'un coup

Pendant ce temps-là, sa maman - qu'il a perdue en 2013 - ne se doutait de rien. "J'ai menti à ma mère. Elle était dépitée à l'idée que ça ne marche plus pour moi en terme de scolarité. L'année où j'ai perdu mon père, je rentrais en terminale. Mon père est mort au mois d'octobre. Et j'avoue que j'ai complètement délaissé mes études. (...) D'un coup, je suis passé de l'insouciance totale à avoir des responsabilités d'un coup. Comme mon père était parti, je me suis dis que je devais gérer. J'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, qui aurait pu prendre la posture de chef de famille, mais il ne peut malheureusement pas le faire, car il est handicapé mental et physique. C'est un enfant de 3 ans, piégé dans le corps d'un homme de 55 ans", a conclu Merwan Rim. De bien tristes confidences.