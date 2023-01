Les 3 meilleurs body noires pour femme à se procurer

Achetez ce body gainant Shaperx pour 37,99 € à 38,99 € sur Amazon

Avoir un corps de rêve grâce à un simple vêtement, on dit oui tout de suite. C'est justement ce que propose ce body gainant Shaperx. Comme son nom l'indique, cette pièce va sculpter votre corps avec sa matière super extensible. Vos fesses vont ainsi connaître un effet push-up, votre taille sera affinée et votre poitrine maintenue juste comme il faut. Pour l'enlever facilement, il se munit en plus de 2 crochets au niveau de l'entrejambe. Côté design, impossible de faire un fashion faux pas avec ce modèle. Sa coupe avec bretelles est intemporelle. Bretelles qui sont en plus réglables pour toujours plus de confort. Son décolleté en V met en plus n'importe quelle poitrine en valeur. Et sa couleur noire intemporelle permet en plus de l'associer à n'importe quelle pièce. Vous pouvez donc aussi bien le porter pour sortir en ville, faire une virée shopping ou simplement vous rendre au travail.

2. Un body col roulé Toocool à moins de 15 €

On a tendance à penser que les bodys, c'est seulement une pièce pour l'été au décolleté plongeant. Mais c'est faux. Le body peut se porter à n'importe quelle saison, et même en hiver. Il suffit simplement pour cela d'opter pour le modèle adéquat. Les pièces sous forme de pull sont donc la solution rêvée, surtout s'il s'agit de col roulé. Alors pour les journées les plus froides, ce body Toocool sera votre meilleur allié. Il apporte la juste dose de sensualité et d'élégance à n'importe quel look. Il est en plus à un prix accessible sur Amazon. Il est ainsi proposé à 14,27 €. Une body pour moins de 15 €, on fonce.

Oui, le col roulé peut être sensuel