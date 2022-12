Les 3 meilleurs jeux Lego Batman en promo

Achetez ce jeu de construction Lego Batman Batmobile : A la poursuite du Pingouin pour 22,99 € sur Amazon

Le Pingouin s'est échappé de prison, il faut le capturer. C'est bien évidemment le justicier masqué Batman qui est en charge de cette mission. Mais il a besoin du renfort de son plus fidèle acolyte, votre enfant. Direction donc la Batmobile pour partir à sa recherche. Ce bijou de technologie adopte un design futuriste noir. C'est par le toit ouvrant que tout le monde grimpe dans le véhicule. Pratique. Le pare-brise aussi se soulève pour pouvoir tirer des projectiles plus facilement. Batman met le contact et c'est parti pour l'aventure. Au bout de quelques minutes, votre enfant finit par apercevoir au loin le fameux brigand. Il est l'heure de mettre les gaz. Des flammes bleues permettent d'obtenir une super vitesse et de revenir à hauteur du malfrat en un rien de temps.

Mais c'est bien mal connaître le Pingouin de penser qu'il n'a pas préparé son coup. Il est équipé d'un fusil et d'un lance-roquette qu'il pointe en direction de la Batmobile. Pas le choix, il faut dégainer avant. Heureusement que le véhicule est équipé de deux fusils à tenons tirant des missiles. À votre enfant d'appuyer sur les plaques du toit pour les tirer l'un après l'autre ou de façon simultanée. Que la bataille commence !

2. Promo incroyable de 25 % pour ce jeu de construction Lego Batman la batcave : l'Affrontement du sphinx

Deuxième élément iconique de l'univers de Batman, son fameux repère. C'est là d'ailleurs qu'est entreposée la Batmobile pour lui éviter de tomber entre de mauvaises mains. Ce QG, appelé comme votre enfant le sait forcément la batcave, permet au héros de planifier toutes ses attaques et de se ressourcer après une mission périlleuse. Il est donc primordial pour la mini-figurine Batman de posséder ce lieu. Achetez donc sans plus attendre le jeu de construction Lego Batman la batcave : l'Affrontement du sphinx. Il est en plus à prix réduit sur Amazon. Vous n'aurez à dépenser que 52,49 €, contre 69,99 € auparavant, pour vous le procurer. Soit une réduction immanquable de 25 %. Foncez sans plus attendre vers ces plus de 15 € d'économie.

Des messages du Sphinx à décrypter