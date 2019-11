Les Enfoirés jouent le jeu : Jenifer, Omar Sy, Mimie Mathy déchaînés

Voilà déjà trente ans que la troupe des Enfoirés sillonne les routes de France pour venir en aide aux Restos du Coeur. A l'époque, seuls cinq artistes se mobilisaient pour la cause lancée par Coluche, à savoir Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Véronique Sanson et Eddy Mitchell. Désormais, c'est un panel de célébrités qui s'évertue à prolonger l'aventure d'année en année, et avec succès. En mars dernier, le show annuel des Enfoirés diffusé sur TF1 a encore une fois fait un carton d'audience en réunissant 8,90 millions de fidèles avec un pic à 9,9 millions.

Mais si vous pensiez en avoir fini avec l'anniversaire des trente ans, il n'en est rien. En effet, le 18 novembre dernier a eu lieu l'enregistrement de l'émission Les enfoirés jouent le jeu. Un nouveau programme imaginé par TF1 et présenté par Nikos Aliagas et Arthur prévu en prime time samedi 30 novembre. Toujours au profit des Restos du Coeur, certains Enfoirés se retrouvent pour une grande soirée de jeux. Au programme : des questions de rapidité, des karaokés, des blind tests, des mimes... Et une grande finale pour déterminer quel Enfoiré sera le grand vainqueur de la soirée.

Les téléspectateurs pourront compter sur la présence d'Amel Bent, Lorie, Jenifer, Slimane, Philippe Lacheau, Franck Dubosc, Vitaa, Claudio Capéo, Patrick Fiori, Gérard Jugnot, Zazie, Mimie Mathy, Michaël Youn, Omar Sy, Kad Merad, Liane Foly, Patrick Bruel et Christophe Willem. Du beau monde donc pour faire la fête et à en croire la bande-annonce, ils ne se feront pas de cadeaux !

En outre, une exposition inédite a ouvert ses portes ce 28 novembre et aura lieu jusqu'au 29 décembre prochain. Au Pavillon de la Villette à Paris, le public pourra découvrir pour la première fois les secrets de fabrication des spectacles : des costumes, aux décors en passant par les loges ou encore le coin maquillage et coiffure. En parallèle, des images exclusives seront également diffusées. Les bénéfices de cet événement seront reversés dans leur intégralité aux Restos du Coeur.