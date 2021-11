Les Marseillais : Une candidate hospitalisée et opérée, photos et explications

Une ancienne candidate des Marseillais (W9) s'est fait une frayeur. Ce lundi 15 novembre 2021, la jeune femme en question - qui a révélé sa bisexualité en 2017 - a dévoilé qu'elle était actuellement hospitalisée. Et elle a dévoilé la raison qui l'a menée à l'hôpital.

Il s'agit de Fanny Salvat, révélée en 2016 dans Les Marseillais South Africa. La jolie blonde de 26 ans a tout d'abord posté une photo sur laquelle on peut voir l'un de ses bras perfusé. Et, en commentaire d'un cliché de son petit-déjeuner, elle a précisé qu'elle allait beaucoup mieux et remerciait les personnes qui l'ont soutenue. Il a fallu attendre la story Snapchat suivante pour découvrir de quoi elle souffrait.

"J'ai fait une ovulation hémorragique. Je suis bien soignée avec des médecins et des sages femmes géniaux. L'opération d'hier s'est bien passée et maintenant, je dois me reposer", peut-on lire en légende d'une photo d'elle, allongée sur son lit d'hôpital.

Selon des sites spécialisées, les saignements sont généralement peu abondants durant l'ovulation. Peut-être Fanny a-t-elle donc eu un kyste qui s'est rompu lors de cette période de son cycle, provoquant ainsi une hémorragie qui aurait nécessité une opération ? "Certains kystes à contenu hémorragique peuvent également se rompre provocant de fortes douleurs avec un épanchement sanguin dans la cavité pelvienne. Si cet épanchement est important et douloureux pour la patiente, un traitement chirurgical s'impose", peut-on par exemple lire sur le média gynandco. Mais Fanny Salvat ne donne pour l'heure pas de plus amples détails sur le sujet. Peut-être en dira-t-elle plus prochainement. Ce qui compte pour le moment, c'est que celle qui a aussi participé à La Villa des coeurs brisés (2018) se sente mieux.