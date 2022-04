Ludovic Giuly victime d'une escroquerie à plusieurs millions d'euros : "Je tombe des nues"

Ludovic Giuly fait partie des meilleurs footballeurs français des années 2000 et personne n'aurait pu penser qu'il ait des problèmes financiers. Révélé à l'AS Monaco où il a atteint la finale de la Ligue des champions sous les ordres de Didier Deschamps, le joueur de poche (1m64) a ensuite fait les beaux jours du FC Barcelone, de l'AS Rome ainsi que du Paris Saint-Germain. Une magnifique carrière achevée en 2016 et qui aurait dû lui permettre de passer une retraite plus que tranquille. Seulement voilà, sept ans après, l'ancien sportif de 45 ans ne roule pas sur l'or, comme il l'a confié lors d'une interview accordée au Parisien.

Alors qu'il pensait être à la tête d'une belle fortune personnelle, Ludovic Giuly va chercher à acheter une résidence principale et c'est là qu'il se rend compte de l'état de ses finances. "J'apprends que j'ai dépassé le plafond légal d'endettement et que je n'ai pas le droit de prendre un crédit. Je tombe des nues", raconte celui qui s'était lancé en politique par le passé, avant d'en expliquer la raison : "Mon banquier m'explique alors que, effectivement, mon argent sur mes comptes est nanti, autrement dit donné en gage, pour rembourser les placements faits sur des maisons de retraite par la société Sportinvest."

J'ai clairement le sentiment de m'être fait escroquer

Très surpris par sa situation financière désastreuse, Ludovic Giuly tente alors de tirer tout ça au clair et il se rend compte que Sportinvest est à la base du problème. "On a commencé par découvrir que toutes les maisons de retraite qu'on m'avait fait acheter étaient surpayées par rapport à la valeur réelle. Les biens valaient à peine 3,5 millions alors que j'en avais versé 5,3", raconte-t-il. Ajoutez à cela les commissions que la société se verse sur les bien immobiliers et l'ancien coéquipier de Guillaume Hoarau à Paris estime que le préjudice est particulièrement élevé. "On a calculé que si je n'avais pas versé ces 5,3 millions d'investissements, j'aurais évité de perdre 2,7 millions ! J'ai clairement le sentiment de m'être fait escroquer", fulmine-t-il aujourd'hui.

La société a depuis été rachetée par une plus grosse entité et d'après Ludovic Giuly, ces derniers refusent de discuter avec lui. "Si je ne fais rien, j'ai peur d'avoir en face une coquille vide qui ne paiera pas ce qu'elle me doit", s'inquiète-t-il désormais. Il était également hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste ! hier soir pour en parler.