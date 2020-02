Madonna : 3h30 de retard, plus diva que jamais pour son retour à Paris

"Une reine n'est jamais en retard"... Vraiment ? Après avoir débuté son concert avec presque 4 heures de retard au Grand Rex dans le cadre de sa tournée Madame X, Madonna n'est plus vraiment une "Queen" dans le coeur de ses fans. Il faut dire que les 2 800 spectateurs ont dû attendre et trépigner jusqu'à minuit avant de voir la star débarquer sur scène et (enfin) commencer le show. Sur Twitter, de nombreux fans ont réagi en la surnommant, non sans ironie, la "Queen du retard". Un autre a tweeté :"Madonna représente tout ce que je déteste chez l'homme. Le manque de respect, le je-m'en-foutisme, l'arrogance, le playback, la donneuse de leçons, la provocation."

Officiellement, ce retard serait dû à des problèmes techniques imprévus selon la production, entraîné par l'incompatibilité de certains décors avec la scène de la célèbre salle parisienne où la star doit clôturer une tournée qu'elle a voulu au plus près de son public, dans des théâtres et cinémas aux Etats-Unis et en Europe.

"Des tableaux ont dû être modifiés entraînant de nouvelles répétitions. Madonna est vraiment très exigeante. Elle voulait que tout soit parfait pour cette première date parisienne. Elle a travaillé avec ses danseurs et musiciens jusqu'à 21h ce soir. Hier et avant-hier, elle avait déjà répété quatre heures à chaque fois", a confié un technicien selon l'AFP.