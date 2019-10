Maluma : Il se sépare de Natalia Barlich... et craque pour un autre mannequin ?

Maluma et Natalia Barlich ne sont plus en couple ! La jeune femme a confirmé la triste nouvelle elle-même. Dans le même temps, son ex commencerait une romance avec le top model Winnie Harlow.

Maluma and Natalia Barulch Break Up Amid Winnie Harlow Romance Rumors https://t.co/s3fudZ53vo — E! News (@enews) October 25, 2019

Maluma serait donc célibataire ? Pas si sûr ! L'interprète de la chanson Medellín (de Madonna) fait déjà l'objet d'une nouvelle rumeur amoureuse. Il commencerait une nouvelle relation avec le mannequin Winnie Harlow. La bombe canadienne a éveillé les soupçons sur Instagram, en commentant les photos de Maluma d'emojis. Le 5 octobre 2019, Winnie a assisté à un concert de Maluma au Madison Square Garden, à New York. Avant cette présumée nouvelle romance, le top model était en couple avec le rappeur Wiz Khalifa.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos