Marine Lorphelin dévoile ses abdos : la photo qui impressionne ses fans

Marine Lorphelin a une hygiène de vie irréprochable. Miss France 2013 fait attention à son alimentation et fait régulièrement du sport. Sa silhouette est donc athlétique comme on a pu le voir de nouveau sur Instagram, jeudi 29 août 2019.

La jeune femme de 26 ans a en effet posté une photo d'elle avant de faire du sport. Ce jour-là, Marine Lorphelin avait opté pour une brassière et un petit short rose pâle. On voit donc qu'elle a des abdos en béton, une silhouette qui a impressionné de nombreux internautes. "Work out done. Même en vacances ? On visite la ville à pied, on va nager, on fait une séance d'exercices tous les matins... Ce qui compte, c'est de se bouger un peu (beaucoup ?) tous les jours pour être en forme ! Ps : ok je l'avoue, ça m'aide aussi à brûler les calories de toutes les glaces mangées", a-t-elle légendé sa publication.