Mathilda May larguée pour une ancienne première dame, cette rupture qui lui a brisé le coeur

Certaines ruptures ont laissé un goût amer à Mathilda May, l'une d'entre elles en particulier. Elle remonte à plusieurs années...

De 2008 à 2010, la sublime comédienne de 55 ans a joué son man and woman show Plus si affinités au côté de Pascal Légitimus. Le duo se donnant la réplique dans des sketchs hilarant sur la drague s'est montré si convaincant que, très vite, des rumeurs de romance sont nées, alors que Pascal Légitimus s'était séparé quelques années auparavant de la chanteuse Pauline Ester. Mais ce n'était alors pas du côté de l'Inconnu qu'il fallait se pencher mais d'un tout autre homme.

En effet, à cette même époque, Mathilda May entretenait une histoire secrète avec l'homme d'affaires marocain Richard Attias, mais elle ne dura que quelques mois. Ce dernier y a mis un terme en larguant la si belle comédienne pour une autre femme bien connue du grand public : Cécilia, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy. "C'est à moi que j'en veux le plus d'avoir été aussi dupe", avait alors confié Mathilda May à Gala, lors d'une interview accordée en 2008. "Une rupture c'est toujours douloureux : mais cette épreuve s'est transformée, pour moi, en aubaine. Un mal pour un bien", avait-elle ajouté, voulant positiver. Très rapidement, Mathilda May ne devient plus qu'un lointain souvenir pour Richard Attias qui convole en noces avec Cécilia. Tous deux s'unissent le 23 mars 2008, alors que leur histoire d'amour avait commencé bien avant, alors que Cécilia était mariée à Nicolas Sarkozy. En mai 2007, elle était devenue officiellement première dame lorsque son époux avait remplacé Jacques Chirac à l'Elysée.

Mariée à deux reprises - au musicien Paul Powell puis au compositeur Philippe Kelly -, c'est avec l'acteur Gérard Darmon que Mathilda May a eu deux enfants : Sarah et Jules.

En 2018, lors d'une interview accordée à Paris Match, Mathilda May avait dressé un bilan très dur de sa vie amoureuse. "Des prédateurs, des cerveaux pervers m'ont infligé des violences psychologiques que je n'aurais jamais imaginées. Mais comme j'avais une mauvaise estime de moi, je ne me sentais pas digne d'être aimée. Alors j'avais bien de la chance qu'ils veuillent de moi ! Il m'a fallu faire le ménage dans ma tête", avait-elle confié. Lucide sur ce qui l'avait conduite à ces histoires d'amour ratées, elle avait ajouté : "Pour trouver ma vérité, j'avais besoin de me faire aider. Je n'étais plus en état de fonctionner." Finalement, cette aide extérieure et la naissance de ses deux enfants lui ont permis d'avancer.