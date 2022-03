Matthieu Delormeau "payé à la minute" et obsédé par l'argent ? La prod de TPMP balance

Si on devait personnifier la fourmi dans la fable de Jean De La Fontaine, Matthieu Delormeau serait sans doute le meilleur des chroniqueurs de Touche pas à mon poste à pouvoir la représenter. L'argent ne fait certes pas le bonheur de tout le monde mais il contribue à celui de Matthieu Delormeau. Ce dernier ne l'a jamais caché : plus il gagne, mieux c'est. Et il l'a confirmé pas plus tard que ce mercredi 23 mars sur le plateau de Cyril Hanouna. Mais hors de question de jeter l'argent par les fenêtres, même quand il s'agit de laisser des pourboires au resto.

Contrairement à la généreuse Isabelle Morini-Bosc, Matthieu Delormeau n'est pas du genre à lâcher un billet : "L'autre jour, je suis allé au resto. Je finis de déjeuner, le serveur me dit : 'Est-ce que vous laissez un pourboire ?' Je dis non, classique, c'est inclus dans le service ! Il me dit : 'La dernière fois, Madame Morini-Bosc est venue déjeuner et quand elle vient déjeuner, elle laisse 50 euros de pourboire, c'est vrai ?" Isabelle Morini-Bosc a démenti mais elle a admis avoir laissé vingt euros au serveur. Un choc pour Matthieu Delormeau, pourtant gourmand et visiblement bien servi en termes de salaire.

Lionel Stan, directeur général de la société H2O Productions, était sur le plateau et a livré une anecdote intéressante sur Matthieu Delormeau. Le montant de son salaire n'a pas été révélé mais ce qui est certain, c'est que chaque minute doit lui être due : "Matthieu Delormeau est payé à la minute ! Il faut savoir que quand vous terminez à 21h20 au lieu de 21h15, il appelle la production, il dit 'Mais il y a eu dix minutes de plus' - par exemple le 6 à 7 là, vous avez 30 minutes de plus, donc dans les loges, il m'a dit 'Lionel y'a 30 minutes de plus' - donc le conseil que je vous donne Cyril, quand vous n'avez pas besoin de Matthieu sur certains sujets, faites-le sortir !" Etant donné ce qui a déjà été dit sur le comportement de Matthieu Delormeau dans les loges de l'émission, le laisser sans surveillance avec les affaires personnelles des autres n'est pas une très bonne idée...